Lunes 27 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 27 de octubre de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025
Foto. Archivo NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 27 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra. Evite las rivalidades en su trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Hay que aprender a ahorrar. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Hoy tiene su autoestima por las nubes.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Se está gastando el dinero a lo loco, ya es hora de parar. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Su trabajo será muy agradable. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Su pareja está dispuesta a secundar todas sus ideas. Aumentan sus ingresos debido a su intuición. Aproveche las oportunidades laborales que le surjan. Malestar físico en forma de jaquecas.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Una escapada con su pareja será maravillosa. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Varias entrevistas laborales le tendrán ocupado. Buen momento psicológico.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Su pareja se dedicará a usted durante toda la jornada. Soluciona, de forma rápida, su mala economía. Laboralmente, tendrá que tomar decisiones importantes. Su organismo funciona perfectamente.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Pueden aparecer conflictos en esa nueva relación. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Convendría que se hiciera una analítica completa.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Disfrute a tope del amor. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Las novedades en el trabajo le pondrán algo nervioso. Problemas intestinales de poca importancia.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. No se cree nuevas ataduras económicas. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado. Tendrá delicadas las articulaciones.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Visite a un oculista para una revisión.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. Hoy recupera toda la energía perdida.

Noticia al Día/Con información de El Correo

