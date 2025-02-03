Sábado 16 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 3 de febrero de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de febrero de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 3 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Estás inquieto porque no esperabas el rumbo que ha tomado algo que te interesa, pero Venus ingresa en tu signo mañana y vas a notar que llegan a tu vida circunstancias muy afortunadas. Tómate las cosas de una manera más sosegada. Hoy es tu día mágico.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Aprovecha la energía de la Luna Creciente para trabajar duro por aquello que te interesa porque fuerza no te va a faltar para conseguirlo. Hay alguien que está pensando intensamente en ti. Si le das la oportunidad, te hará vivir nuevas sensaciones.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: El benefactor planeta Júpiter se pone directo en tu signo mañana y la suerte va a dejar de juguetear contigo para acompañarte durante mucho tiempo. Aprovecha y recuerda que la discreción será tu mejor aliada para llevar adelante tus planes.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: La Luna Creciente te transmite la fuerza y el empuje que necesitas para hacer frente a alguna dificultad o situación molesta que está condicionando tu vida. Huye del enfrentamiento y apuesta por la paciencia porque te va a dar mejores resultados.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Altibajos emocionales. Sientes que no te han dado el sitio que te mereces, pero viene un cambio importante a tu vida que te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva. No te aísles y plantea tus preocupaciones con sinceridad porque solo así podrán ayudarte.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Aunque te sientes bajo de energía, con preocupaciones y tus emociones a flor de piel, puede suceder algo inesperado que lo cambie todo y te devuelva la sonrisa. El destino te augura mucha felicidad, pero tienes que bajar tu nivel de exigencia, a veces excesivo.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Has tenido mucha paciencia y has sabido esperar, y ahora, por fin, llega el momento de las recompensas. Vas poder poner en marcha tus planes e incluso puedes llegar más lejos de lo que imaginabas. Buen momento para consolidar cualquier asunto sentimental.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: La Luna Creciente activa la pasión y el entusiasmo propios de tu signo para que te aventures y apuestes por cosas nuevas que irás consolidando poco a poco. Presta atención a las decisiones que tomes esta semana porque serán muy importantes para tu futuro.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Te encanta disfrutar, vivir aventuras, soñar con viajes lejanos…, pero ahora te toca poner los pies en el suelo para consolidar algo que todavía está en el aire. Es el momento de cerrar la puerta al pasado, a personas o a actitudes que no te convienen.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Con el guerrero Marte enfrente de tu signo, vas a disponer de mucha fuerza y energía para retomar asuntos que se han quedado paralizados por algún impedimento. El esfuerzo merecerá la pena y pronto verás los resultados. Llénate de pensamientos positivos.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Muchas felicidades. El Sol y Mercurio en tu signo te impulsan a lo más alto, y vas a tener una actitud abierta y dialogante que te hará estar en mejor sintonía con todo. Es el momento de decirle a esa persona lo que sientes. Te puedes llevar una grata sorpresa.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Tienes mucho por hacer y puedes sentirte sobrepasado. Necesitas controlar mejor los tiempos; hay cosas urgentes y otras que pueden esperar. El comportamiento de alguien a quien tú le has dado todo te ha dolido mucho. No te mereces sufrir; mira hacia delante y pasa página.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

