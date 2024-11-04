Viernes 22 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 4 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este  lunes 4 de noviembre en el Horóscopo…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 4 de noviembre
Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este  lunes 4 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Despiertas con una sensación de duda, no sabrás como actuar frente a tu pareja y tratarás de esquivar su presencia sin dar explicaciones, la mejor solución es el diálogo. Analizas tu ritmo laboral y buscarás cambios que te generen mayores ingresos. Número mágico, 8.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Superas los momentos de debilidad en las que veías tu actual relación sentimental sin el brillo ni la emoción de antes y demuestras abiertamente tu amor para recuperar la ilusión. Tus planes marcharán como los habías pensado dentro de tu trabajo. Número mágico, 2.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy preferirás estar en compañía de tus amistades y esquivarás a tu pareja con tal de no hablar acerca de un tema incómodo, es mejor que lo aclares lo antes posible. En lo laboral se te abren nuevas puertas, aprovéchalas. Número mágico, 19.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La suerte está de tu parte, en el amor las cosas se harán simples y no se presentarán obstáculos al momento de entablar una relación con esa persona. Para mantener tu estabilidad laboral te esforzarás el doble. Número mágico, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Los problemas internos que atraviesas te dificultan la comunicación con los demás especialmente con el ser amado, será mejor que cambies de actitud. Organiza tu agenda laboral, así no olvidarás ningún detalle. Número mágico, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Empezarás el día con ansias de centrar y orientar tu vida sentimental, buscarás a tu pareja para hacerle una proposición interesante y recibirás una respuesta afirmativa. En el terreno laboral un nuevo contrato llega en el momento oportuno. Número mágico, 18.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Te das cuenta de que no es necesario amargarte por cosas sin sentido, hoy compartirás gratos momentos con tu pareja y te olvidarás de los problemas de los demás. Te estabilizas en un nuevo centro laboral y obtienes la oportunidad de crecer profesionalmente. Número mágico, 6.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy verás la vida desde otra perspectiva, conocerás a alguien que le pondrá diversión y adrenalina a tus días y te sentirás muy cómodo en su compañía. Tus inversiones marcharán bien, sigue ahorrando para un nuevo proyecto. Número mágico, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy estarás más sensible que antes y te percatarás de algunas cosas que solías pasar desapercibidas, tu pareja celebrará tu cambio y sentirá que valoras su amor. Tu economía atravesará algunos cambios, podrían venir momentos difíciles y si estás preparado no te afectarán. Número mágico, 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Expresarás tu amor abiertamente y te olvidas de las dudas, hoy harás frente a tu realidad sentimental con madurez y aceptas a tu pareja con sus defectos y virtudes. En lo económico tomarás conciencia de tus gastos y tendrás una mejor administración de tus ingresos y salidas de dinero. Número mágico, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás muy enamorado y hoy tus emociones serán más intensas, te percatarás de la necesidad de afecto de tu pareja y no dudarás en ofrecerle lo mejor de ti. Tienes ventaja sobre tus compañeros y lograrás desarrollarte sin problemas en cualquier campo. Número mágico, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Si tienes pareja actualmente será mejor que pienses bien antes de involucrarte en una aventura sentimental, hoy alguien más tratará de seducirte y pondrás a prueba tu amor. Una propuesta laboral llega de pronto y te cambiará la vida, acéptala sin dudar. Número mágico, 12.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

Temas:

