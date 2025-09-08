Lunes 08 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 8 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 8 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Prudencia con las grasas.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Su vida familiar anda revuelta últimamente. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Oferta laboral muy interesante. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Atracción especial hacia una persona. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Racha excepcional en el terreno amoroso. No haga ningún gasto que no sea necesario. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Intente terminar con esa relación negativa. Procure reducir gastos. La tensión laboral disminuye. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Nueva oportunidad de ser feliz. Jornada favorable para triunfar económicamente. En su trabajo, no parará ni un momento. Su cuerpo necesita comer mejor.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Los astros le favorecen en los negocios. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Rompa con la rutina y salga a divertirse.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Alguien muy cercano deseará hacerle la vida feliz. Olvídese de invertir. Cerrará negociaciones con éxito. La mejor medicina es un ánimo gozoso.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Pocas complicaciones en el terreno amoroso. La palabra clave en esta jornada es inversión. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es el momento para dejar de fumar y empezar a cuidarse.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Puede gastar más, ya que se repondrá con un ingreso extra. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. En cuestiones económicas, sea más cauto. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Una dieta equida le ayudará a mejorar su salud.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Deseará dedicar cualquier rato libre a su pareja. Suerte en todo lo relacionado con el juego. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Hacer deporte o caminar es importante para usted.


Noticia al Día/Con información de El Correo

