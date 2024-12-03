Sábado 20 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 03 de diciembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 03 de diciembre en el Horóscopo al…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 03 de diciembre
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 03 de diciembre en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Tu forma de ser, tan segura de sí misma y tan arrolladora, te abrirá muchas puertas. Sabes cómo dirigir tu vida y tienes muy claros tus objetivos. Tu actitud positiva y tu seguridad son las mejores armas para llegar donde quieres.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Puede que hoy ciertas obligaciones que van a ser ineludibles para ti cambien tus planes iniciales. Lo mejor es que las aceptes para después poder seguir con tus propósitos. Un viaje o un cambio de aires te vendrá de maravilla.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Día lleno de buenos augurios y expectativas para ti. Sentirás que hay algo superior que siempre te protege para que tu vida vaya sobre ruedas. Muestra abiertamente tus sentimientos. No rechaces ninguna invitación que te hagan.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Disfrutarás de una gran estabilidad emocional y encontrarás solución a cualquier problema que se te presente. En el amor, tendrás la sensación de que necesitas un cambio, y mirarás dentro de ti para decidir lo que más te conviene.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy vas a dar lo mejor de ti y vas a luchar por algo en lo que vienes pensando desde hace tiempo. Confiarás al cien por cien en tus posibilidades y apartarás de tu mente cualquier pensamiento negativo.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Lo que te impide avanzar es no salir de tu zona de confort. Has entrado en una espiral en la que crees que no puedes hacer nada más. Arriésgate, sal de tu aislamiento y reinvéntate. El amor puede darte motivos para sonreír.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Te mostrarás decidido a liberarte de tus miedos e indecisiones y así podrás avanzar, sin obstáculos, en la dirección de tus sueños. Se avecinan cambios en tu vida y tendrás que controlar tu economía para que no se resienta.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Necesitarás buscar la autenticidad en las personas y huirás de situaciones falsas que no te aportan lo que tú necesitas ahora. Tú no eres de los que se queda esperando a que las cosas sucedan, tú das el primer paso y tomas la iniciativa… Por eso, triunfas siempre.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Felicidades. Con el Sol en tu signo, tendrás fuerza y seguridad para enfrentarte y poner fin a una situación que te agobiaba. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Buscarás sólo lo que te motiva de verdad y te hace sentir bien, sin hacer caso de los comentarios malintencionados que te quitan la energía. Necesitas huir de las tensiones y poner un poco de calma en tu vida.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Notarás que una corriente de energía renovada te envuelve y te empuja a emprender pequeños cambios en tu vida diaria. Los demás van a poder descubrir esos maravillosos tesoros que, muchas veces, escondes de tu personalidad.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Sentirás la necesidad de hacer cambios en tu vida y solucionar, de una vez por todas, algunos asuntos que has dejado pendientes. Nada te impedirá alcanzar todo lo que te has propuesto; adelante.

