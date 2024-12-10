Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 10 de diciembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 10 de diciembre en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Hoy tu autoestima está por las nubes y se van a despertar en ti sentimientos que estaban dormidos. Alguien que está cerca de ti y en quien no habías reparado va a convertirse en un gran apoyo en los momentos más complicados.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Puede suceder algo inesperado que te obligue a reconocer tus errores, y no tendrás reparo en hacerlo. Pero no es el momento de dejarte llevar por pensamientos negativos, sino de centrarte en el presente e ilusionarte con lo que tienes.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: La energía del Sol en tu signo opuesto será muy favorable para tus intereses. Armonía será la palabra que reine hoy en tu vida. Te mostrarás más tolerante y comprensivo con los errores de los demás.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy, más que nunca, vas a necesitar todas tus energías para alcanzar tus objetivos. Aparta de tu mente las dudas y la desconfianza porque será el destino el que se encargue de darte las respuestas que estás buscando.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Mostrarás una actitud positiva ante la vida y tendrás la seguridad de que todo transcurre como tú deseas. Podrá haber cambio de planes, noticias inesperadas o situaciones que pongan a prueba tu capacidad de reacción.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Aunque surjan contratiempos con los que no contabas, te mantendrás firme y no abandonarás los objetivos que te has marcado. Eso sí, intenta que tus proyectos sean más prácticos que idealistas. Vienen nuevas responsabilidades económicas.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Tendrás ganas de recuperar el tiempo perdido. Después de una etapa difícil que has vivido, ahora te toca disfrutar de lo logrado. La armonía y el equilibrio presidirán tu vida y sabrás hacer feliz a la gente que te rodea.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Es el momento de enfrentarte a tus emociones y miedos para aclarar tus dudas. No temas a los cambios que se produzcan porque serán muy beneficiosos para ti. Si estás distanciado de alguien a quien quieres, ahora tendrás la oportunidad de reconciliarte.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Felicidades. Con el Sol en tu signo, tendrás la llave para concretar paso a paso, con decisión, tus sueños. Puede suceder algo inesperado que te ayude a aprender de tus errores y a ver las cosas con una perspectiva mucho más amplia. Disfruta, vive y sé feliz.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Sácale partido a las experiencias vividas, hayan sido positivas o no. Puede que hayas cometido algún error que te esté pasando factura, y más con lo perfeccionista que tú eres… Recuperarás la ilusión y el optimismo.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Serás capaz de cambiar lo que no te gusta si haces acopio de todas tus fuerzas y dejas a un lado las excusas. El planeta Venus en tu signo te aporta un magnetismo especial. Harás las cosas a tu manera.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Ármate de paciencia porque algo que te interesa puede paralizarse. La suerte está de tu parte y es el momento de enamorarte, de mejorar en el terreno laboral o llevar a cabo un cambio personal.
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es