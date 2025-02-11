Sábado 23 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 11 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 11 de febrero de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 11 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Hoy pueden surgir imprevistos que den al traste ton tus planes, pero la Luna creciente te da la vitalidad que necesitas para solucionarlos y centrarte en lo que quieres. Apostarás alto porque sabes que la suerte está de tu parte.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Por mucho que el trabajo y las responsabilidades te reclamen, tendrás que ocuparte de los tuyos por algún asunto que te preocupa. Escucha a tu corazón y busca momentos de soledad para recuperar la serenidad y el equilibrio.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Aunque sientas miedo e inseguridad, te vas a poner en marcha y tomarás las decisiones que creas convenientes por ti mismo, sin depender de la opinión de los demás. Vas a controlar tus emociones y serás feliz con lo que tienes.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy te sentirás tranquilo y con mucha confianza en tus posibilidades. Si te fijas una meta, no va a haber quién te frene hasta que la consigas. En el amor, es el momento de acallar tu mente y sentir.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Tu espíritu aventurero y arriesgado te empujará a llevar la iniciativa en un tema que te interesa. Te esperan nuevas oportunidades para brillar. Con Venus muy bien aspectado, tendrás un poder de seducción muy intenso y la gente se fijará en ti…
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Con esa mente tan brillante que tienes, sabrás cómo liberarte de las personas tóxicas que intentan robarte la energía. Necesitas aires nuevos. Déjate llevar por tu corazón y verás cómo no te equivocas. Merecidos éxitos te aguardan.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Puede que te sientas un poco inquieto, pero si no permites que las dudas se apoderen de ti no te afectará tanto una situación confusa que puedes estar viviendo. Vienen cambios positivos a tu vida.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Hoy estás brillante. Es un momento fantástico para solucionar temas pendientes, para consolidar proyectos o relaciones que están en el aire, para renovar tus ilusiones, para conseguir todo lo que te propongas.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: La vida hoy te ofrece su lado bueno, poniendo todo a tu favor; así que saca provecho a cualquier oportunidad que surja. Si no tienes pareja, es probable que conozcas a alguien muy especial a través de un viaje, fuera de tu entorno habitual…
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Hoy es un día lleno de promesas y estarás lleno de ilusiones. Confía en el destino y mantente abierto a todas las oportunidades que la vida te ofrece. Tus sueños pueden ser premonitorios.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Felicidades. Hoy fluirán energías muy positivas para que demuestres tus sentimientos y para que lo que digas o hagas sea bien recibido por las personas que te quieren. Si tienes que tomar alguna decisión importante, escucha tu voz interior.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Atrévete, Piscis. Es el momento de dejar atrás tus dudas y tus miedos, y de olvidar esos problemas que no están en tus manos solucionar. Llegan cambios a tu vida que vas a agradecer. En el amor, posibles tensiones.

Noticia al Día/Con información de Elmundo.es

Temas:

