Lunes 18 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 13 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 13 de mayo de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 13 de mayo de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 13 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Gracias a los buenos aspectos que te hace Marte, te sentirás activo, emprendedor, incansable…, y no habrá nada que te detenga si te propones algo. Estás recibiendo una positiva energía astral que te abre todo un mundo de nuevas y agradables oportunidades.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Felicidades. Con el Sol en tu signo, gozarás de una vitalidad y un optimismo envidiables. Puede que tengas que tomar una decisión importante, pero vas a saber valorar lo que de verdad importa, y acertarás.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Te vas a plantear vivir de una forma más despreocupada y alegre, y para lograrlo vas a comenzar a hacer una serie de cambios en tu vida. Tu inteligencia astuta y hábil te abrirá muchas puertas.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Es un buen momento para tomar las riendas de tu vida y hacer las cosas a tu manera. No dejes que los demás te influyan ni te creen ninguna dependencia. Tu trabajo te aportará grandes satisfacciones.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy la monotonía no tendrá cabida en tu vida porque sabrás sacarle partido a todo lo que se te presente. Si tienes que tomar una decisión importante, no te precipites. Vivirás buenos momentos en tus relaciones personales.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Hoy te sentirás fenomenal porque te darás cuenta de que, poco a poco, estás consiguiendo lo que te propones. Ve a por todas, es tu momento. No temas a los cambios que pueden desencadenarse porque serán muy beneficiosos para ti.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Puede que hayas vivido una etapa difícil, en la que no tenías ningún poder de decisión, pero a partir de ahora todo cambia, tomarás decisiones con valentía y perseguirás con ahínco todas tus metas. Atrévete a vivir lo que te pide tu corazón.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Vas a tener la sensación de que todo te sale a pedir de boca. Te darás cuenta de la cantidad de puertas que puedes abrir cuando te lo propones de verdad, y estarás muy atento para aprovechar todas las oportunidades que surjan.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Si las cosas no van todo lo bien que tú quieres, atrévete a cambiarlas, atrévete a poner punto y final a lo que no funciona. No mires hacia atrás, céntrate en el presente y afrontarás todo lo que llegue a tu vida con seguridad e ilusión.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Hoy necesitarás sentirte libre y hacer lo que deseas, sin rendir cuentas a nadie. Es el momento de soñar, de no abandonar, de alcanzar tus objetivos… Demuestra tus sentimientos. Los cambios que esperas pueden ocurrir ya mismo…
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: La Luna menguante va a ayudarte a dejar atrás lo que no te hace feliz para que te sientas libre, como si te hubieras quitado un peso de encima. Es el momento de buscar respuestas en tu interior y de potenciar tu espiritualidad.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Por un lado, tienes una sensibilidad muy acusada, pero, por otro, tú sabes que en ti no existe la debilidad ni el rendirse. Por eso, siempre sales adelante luchando por lo que quieres. Algo inesperado te hará vivir una gran ilusión.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

Temas:

