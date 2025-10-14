Martes 14 de octubre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 14 de octubre de 2025

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025
Foto: agencia
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 14 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Para evitar mayores problemas sentimentales optarás por alejarte de esa persona que te lastima. Tu actitud frívola no te servirá de nada, cambia de lo contrario tus compañeros no te apoyarán. Analiza y planifica bien los pasos que vayas a dar en el ámbito laboral. Número mágico, 21.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: La oportunidad llegará, esa persona accederá a dialogar contigo, después de una explicación te dará una oportunidad. En lo laboral todo marchará sin ningún inconveniente, tendrás el apoyo incondicional de una persona que estimas mucho para desarrollar tus proyectos. Número mágico, 2.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Hoy percibirás qué le falta a tu romance, un poco más de confianza y las cosas serán mejores. Aclararás algunas diferencias con tus superiores y el trabajo será más armonioso. De ahora en adelante te irá muy bien en todo lo que emprendas. Número mágico, 11.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: No olvides que lo más importante es el amor que existe con esa persona, hoy te sentirás correspondido. Tu salud no es muy buena una visita al doctor será necesaria, pero no te dejes ganar por el desgano y muestra esa capacidad de organización que te caracteriza. Número mágico, 19.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: La falta de comunicación te distanciará cada vez más de esa persona, hoy sentirás su ausencia. Ordena tus prioridades en lo laboral y evitarás una llamada de atención, una nueva oportunidad podría cambiar por completo tu suerte en lo laboral y económico. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 14.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Hoy la suerte estará de tu lado, esa persona que te atrae no esperará una señal de tu parte. Conseguirás el puesto que deseabas, sigue esforzándote y confía en ti mismo, arriésgate por lo nuevo y obtendrás mejores resultados en lo económico. Número mágico, 10.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Empezarás una etapa en la que te sentirás plenamente satisfecho con la persona que elegiste. En lo profesional verás algunos avances que serán muy satisfactorios para ti. Tendrás la oportunidad de conversar con una persona influyente, escúchala. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 7.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Hoy el pesimismo no logrará su objetivo, te opondrás a los malos momentos y rescatarás tu romance. No te conviene despilfarrar el dinero, guarda para el futuro, escucha los consejos de quienes saben y no pasarás ningún mal momento. Número mágico, 3.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Asistirás a una reunión de amigos en la que podrás destacar gracias a tu encanto y sensualidad. En el trabajo recibirás halagos y felicitaciones. Tu sentido de la responsabilidad te llevará a organizar y culminar satisfactoriamente una labor. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 5.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Si buscas conquistar a esa persona deberás esforzarte el doble y olvidarte del orgullo. Tus dificultades económicas serán resueltas gracias a la oportuna intervención de alguien, hoy serás reconocido por tu eficiencia. Número mágico, 8.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Emocionalmente, se presentarán algunos inconvenientes que deberás superar con madurez y fortaleza. Tus dificultades económicas llegarán a su fin, acepta el trabajo que se te presentará, organiza bien tus ideas y todo se resolverá muy bien. Número mágico, 17.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Tomarás la situación con calma y aprenderás a exteriorizar tu enfado de otra manera. La presión te sofocará, será necesario que pidas unas vacaciones o podrías cometer un error por falta de objetividad en lo laboral, estate atento. Número mágico, 12.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

