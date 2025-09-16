Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 16 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR-19 ABR .: Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La garganta será su punto débil.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Se producirán largas conversaciones con amigos. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. Le preocupa su salud, cuídese más.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Bien con los amigos y con la pareja. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Cupido le dará de lleno. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: Pondrá fin a todas sus dudas con su amor. Intente ahorrar un poco. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Día espléndido en el amor. Atraviesa un buen momento económico. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Estado físico francamente excelente.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Se sentirá con más energías que ayer.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. En lo económico, no es un día favorable. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. Un chequeo viene siempre bien.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: No se altere con su pareja por causas ajenas. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Si padece alergias con frecuencia, vaya al alergólogo.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus ingresos aumentan considerablemente. Escuche los consejos de sus compañeros. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Vivirá una relación de manera intensa. Gana más dinero y, como consecuencia, gasta más, ahorre. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar. ¡Muévase! ¡Camine!, lo necesita.

