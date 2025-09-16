Martes 16 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 16 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 16 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La garganta será su punto débil.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Se producirán largas conversaciones con amigos. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. Le preocupa su salud, cuídese más.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Bien con los amigos y con la pareja. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Cupido le dará de lleno. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Pondrá fin a todas sus dudas con su amor. Intente ahorrar un poco. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Día espléndido en el amor. Atraviesa un buen momento económico. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Estado físico francamente excelente.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Se sentirá con más energías que ayer.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. En lo económico, no es un día favorable. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. Un chequeo viene siempre bien.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: No se altere con su pareja por causas ajenas. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Si padece alergias con frecuencia, vaya al alergólogo.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus ingresos aumentan considerablemente. Escuche los consejos de sus compañeros. Procure protegerse de los cambios de temperatura.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Vivirá una relación de manera intensa. Gana más dinero y, como consecuencia, gasta más, ahorre. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar. ¡Muévase! ¡Camine!, lo necesita.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Buscan a

Buscan a "Mina" y ofrecen recompensa

Noticias Relacionadas

Al Dia

Onda tropical N° 35 entraría al territorio venezolano este martes 16-Sept

Anuncian lluvias en Zulia y otros estados del país

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 12 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 11 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 11 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 10 de septiembre de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025