Martes 19 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 19 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 19 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Una nueva oportunidad sentimental le da la vida. No está empleando demasiado bien su dinero. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. El estrés es la causa de su malestar; relájese.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Deje ya esa actitud egoísta con su pareja. Ayudará económicamente a un familiar. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. El descanso es fundamental, pero sin exagerar.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Los asuntos financieros dan un giro hacia mejor. Aprenda a escuchar las opiniones de sus compañeros. Descargue el exceso de energía con ejercicio.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Se desencantará de la persona que le interesaba. Gastar menos es una buena inversión. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Mucho cuidado con el exceso de gimnasia.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Se considera muy querido y ello le hace feliz. Cuenta con un buen asesoramiento en cuestiones de dinero. Acepte esa ventajosa oferta de empleo. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Abra su corazón a una nueva relación. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Buen estado de salud.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Los nervios le producirán tensión muscular.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Su carácter le convierte en una buena pareja para cualquiera. Fin a los problemas económicos. Día bueno para nuevos contactos y entrevistas. No deje pasar esta ocasión para comenzar un régimen.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Día perfecto para hacer nuevos amigos. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. El estómago, su punto débil, se resiente.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Procure que la monotonía no sea la protagonista de su relación. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Trate de averiguar qué esperan sus superiores de usted. No cargue su espalda demasiado, ya empieza a resentirse.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta. Administrará con acierto sus inversiones. Posible entrevista para un puesto de cara al público. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Déjese aconsejar por expertos en economía. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Su alimentación y descanso no son los adecuados.


Noticia al Día/Con información de Marca

