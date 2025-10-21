Martes 21 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 21 de octubre de 2025 en el…

Por María Briceño


Foto. Archivo NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 21 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Esa persona te pedirá valentía al momento de aceptar tus errores, hoy dejarás de lado el orgullo. Excelente momento para invertir dinero o iniciar una sociedad, alguien de confianza se unirá en tu esfuerzo y lograrán muy buenos dividendos. Número mágico, 13.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Hoy te darás cuenta de que nada ganas ocultándole cosas a la persona que amas. Inicias nuevos negocios, ten calma si va lento, poco a poco obtendrás los resultados que esperas. El éxito está asegurado, no lo dudes, confía en tu capacidad. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 15.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Ese nuevo romance te traerá algunos dolores de cabeza en el futuro, pero no temas que al final prevalecerá el amor. Te llegan nuevas propuestas muy lucrativas, tendrás la posibilidad de dar a conocer tus proyectos, todos se sentirán satisfechos con tus logros. Número mágico, 6.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Dejarás de pensar en cosas frívolas y empezarás a buscar soluciones positivas que te ayuden. Al fin encontraste la estabilidad laboral que buscabas. Te darás cuenta de que tu esfuerzo y sacrificio valieron la pena, el beneficio económico será alto. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 20.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Sin darte cuenta te verás en medio de una enorme nube de rumores, trata de alejarte de esas personas. Después de tanto sacrificio recibes la recompensa anhelada, tu familia será la más beneficiada, de ahora en adelante tu economía estará estable. Número mágico, 3.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Esa persona te pedirá no seguir postergando decisiones importantes que afectarán a tu futuro. Obtienes independencia económica gracias a que se concretan tus proyectos, la gente que te acompaña hará lo posible por apoyarte en todos tus proyectos. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 14.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Surgirán pequeños problemas con esa persona debido a la poca importancia que brindarás a sus opiniones. Hoy tendrás un incentivo económico, ese proyecto que estabas presentando ha dado frutos. Habrá alguien que insista para promoverte un mejor puesto. Número mágico, 10.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Ya aprendiste la lección y hoy despertarás con otras ideas que ayudarán a superarte emocionalmente. Las personas que menos esperas te ayudarán en ese proyecto que tenías estancado. Su colaboración será muy beneficiosa. Número mágico, 2.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: El ser amado confía íntegramente en tus sentimientos, será mejor que termines con esa aventura. Te sentirás algo inseguro en aceptar esa propuesta laboral, por el momento será mejor que esperes, tu intuición te llevará por un mejor camino, ten calma. Número mágico, 8.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Después de analizar tu comportamiento dejarás de sentirte culpable por cosas que no realizaste. Por el momento es mejor que no inviertas ese dinero que podrías necesitar más adelante, además se presentará una mejor opción de negocio. Número mágico, 15.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Esa persona se dará cuenta de que estás descuidando tu salud debido a algunos problemas familiares. Tomarás el control de esa situación antes de que las cosas se compliquen, los resultados serán favorables y obtendrás beneficios económicos. Número mágico, 5.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Tienes muchos problemas para crecer dentro de tu vida afectiva, pero hoy recibirás unos consejos. Te propondrán tomar una especialización, al principio te incomodará, pero luego le sacarás el mejor provecho posible, los beneficios serán para ti. Número mágico, 1.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com





