Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Martes 23 de septiembre de 2025
Por Andrea Guerrero

ARIES: Estás transitando un momento delicado, influenciado por una oposición negativa de la Luna que puede alterar profundamente tu mundo emocional. La tensión puede ir en aumento, por eso es esencial que conserves la calma y no alimentes el conflicto. Sé consciente de tus reacciones, no dejes que la ira o el descontrol te arrastren hacia decisiones impulsivas que podrías lamentar. Respira y recuerda que el poder está dentro de ti.

TAURO: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida, empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir qué es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora, se te permite, la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estas en un proceso de gran apertura.

GÉMINIS: Se activa la intuición en tu vida. Existe un trígono positivo con Plutón. Seguramente, tienes tener contacto con otras dimensiones. Se activar todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, mejora muchísimo tu intuición y eso te permite elevar tu espíritu a otro nivel superior. Te felicito, por tener este gran crecimiento personal, que hace que tu vida cambie para siempre.

CÁNCER: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti, ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas, deben de ser eliminadas de tu vida y tú debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo, estas bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno y debes despertar.

LEO: Dios está de tu lado. ¿Quién contra ti? Nadie podrá jamás vencerte. Ahora, estas bendecido por el señor todo poderoso y después de mucho tiempo estas protegido de todo mal visible como invisible. Tienes un trígono con el planeta Neptuno, que te hace un ser único, que podrá vencer todos los obstáculos y siempre tendrá la gloria. No busques venganza y deja atrás a esas personas que te hicieron mal.

VIRGO: Dios, te está ayudando en estos momentos tan difíciles. Estas disfrutando de un sextil positivo con Júpiter. Energía. que te permite avanzar, crecer, desarrollarse y poder seguir en tu camino. Es importante, tener este respaldo, porque, te vas a sentir mucho mejor, ahora vas a poder progresar de manera más fácil. Se abren las oportunidades con gran fuerza. Es el momento de actuar con confianza.

LIBRA: La Luna te bendice con un sextil positivo, una energía sumamente favorable en este momento. Dios está de tu lado y te envía el apoyo necesario para equilibrar tus emociones y fortalecer tu constancia. Es tiempo de avanzar con determinación, sin detenerte. No puedes frenar tu evolución, ya has recorrido un largo tramo en tu camino de luz y ahora solo queda seguir, cueste lo que cueste.

ESCORPIO: Sextil positivo con Mercurio. Excelente momento para agilizar lo que está pendiente en tu vida. Hay que seguir adelante y mejorar los aspectos. Sobre todo, la salud. Mucho cuidado con el cuerpo físico. Una vez más es importante resolver los temas relacionados con tu ser. Debes aguantar la presión con fuerza para que estés mejor y no se complique la situación. Ya estas por salir de este proceso negativo.

SAGITARIO: Excelente momento para ti a nivel espiritual. Tu elevación es muy grande y ya sientes los beneficios de tu evolución. Para esto, te ha ayudado el planeta Plutón con un sextil positivo. Ahora, la comunicación con otras dimensiones es más efectiva y puedes comunicarte con Dios de una manera más directa. Sigue tu intuición y no permitas que nadie corte esta energía. Eres un ser muy especial.

CAPRICORNIO: En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que hace que las circunstancias empiecen a mejorar muchísimo para ti. Ahora, el viento sopla a tu favor. El Sol, te bendice y te da la bienvenida a un nuevo comienzo. Actualmente puedes avanzar de manera más fácil. El astro rey, alumbra tu sendero. El futuro te pertenece y si sigues así a este ritmo podrás tener grandes beneficios para tu vida y tu gran evolución.

ACUARIO: Es crucial que te conectes con la poderosa energía de Plutón. Esta fuerza ha estado influyendo en tu signo astrológico desde hace algún tiempo, y gracias a ella, avanzas con alegría en tu camino. Eres un gran maestro espiritual, lleno de sabiduría, forjada a través de las enriquecedoras experiencias que has vivido recientemente. Ahora es el momento de agradecer a Dios por la ayuda recibida en los momentos difíciles.

PISCIS: Alerta máxima, tienes una oposición negativa con el planeta Mercurio y no es bueno estar hablando mal de las personas ni emitir juicios sin saber la verdad de los hechos. Podrías complicarte si ninguna necesidad por estar hablando de más. Te recomiendo guardar silencio y se prudente al extremo. Por favor, mantente tranquilo y desarrolla tu madurez para que todo sea perfecto y sin problemas. Es mejor evitar.

