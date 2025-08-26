Martes 26 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 26 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 26 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Quizá padezca acidez de estómago.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Expectación ante esa nueva relación. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. No corra riesgos económicos, no es el momento. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Cambios en su faceta amorosa. Hoy recibirá un dinero extra. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Divertirse con sus amigos es muy saludable.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Su cónyuge le necesita más que nunca; ayúdele. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. La creatividad es básica en su trabajo. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Verá aumentar sus finanzas. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Escuche a los suyos, solo pretenden ayudarle. Vivirá un día de esplendor económico. Perspectivas laborales estupendas. Dispone de mucha energía.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Surge una bonita relación que llevará en secreto. Realiza inversiones que serán beneficiosas. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Tenga cuidado con su garganta, evite las bebidas frías.


Noticia al Día/Con información de El Correo

