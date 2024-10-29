Sábado 16 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 29 de octubre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 29 de octubre en el Horóscopo al…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 29 de octubre
Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 29 de octubre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Preferirás tomar las cosas con calma y evitarás que el entusiasmo del primer momento te haga cometer errores, hoy le pedirás a esa persona sinceridad para que esta relación sea estable. Dentro del trabajo habrá alguien que no estará de acuerdo con tus ideas, escucha sus sugerencias, te pueden servir de mucho. Número mágico, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El ser amado se sentirá un poco desilusionado por tu actitud, pero te lo dirá y te hará ver tus errores, una invitación romántica te ayudará a disculparte. Responderás con sutileza ante las provocaciones de un compañero y evitarás que las cosas se pongan tensas entre ustedes. Número mágico, 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu soledad queda en el pasado, hoy estarás rodeado de amigos y alguien especial despertará tu interés, pronto el amor entrará a tu vida. Dejas la terquedad de lado y aceptas el apoyo y consejos de tus compañeros para alivianar tu trabajo. Número mágico, 9.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Inicias una nueva relación que cambiará por completo tu actitud, ahora serás más optimista, hoy tendrás una velada inolvidable. Alguien que no es de mucha confianza te pedirá un préstamo, es mejor que lo pienses bien antes de dárselo. Número mágico, 12.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te aconsejan poner fin a esa complicada situación sentimental que mantienes desde hace un tiempo y actuarás según los designios de tu corazón, hoy todo estará a tu favor. Estarás un tanto alterado en el ámbito laboral, será mejor que dejes  las aclaraciones para cuando estés más tranquilo. Número mágico, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu pareja siente que le das el valor que merece y decidirá formalizar la relación, hoy sacarás a relucir una cualidad tierna y romántica nunca antes vista. Logras clasificar y ocuparás el puesto laboral que tanto anhelas. Número mágico, 5.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: A pesar de tu negativa sentimental encuentras a una persona que se interesa mucho en ti, hoy volverás a tener confianza en el amor. Decidirás pedir unas cortas vacaciones para renovar tus energías. Número mágico, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Recuperas el amor de tu pareja y vences fácilmente las adversidades que interfirieron en tu camino, hoy te sentirás muy feliz. A pesar de tus ajustes económicos decidirás seguir un curso de actualización que te favorecerá mucho en el desarrollo de tu trabajo. Número mágico, 7.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu relación sentimental hoy enfrentará un desafío, pero gracias a la confianza y al diálogo podrán superarlo sin ningún inconveniente. A pesar de los imprevistos lograrás terminar a tiempo un trabajo pendiente. Número mágico, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy cedes ante las peticiones de tu pareja y le darás una oportunidad para poder reconciliarse y disfrutar nuevamente de su compañía. Mostrarás tu lado solidario con un compañero de trabajo. Número mágico, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Una conversación con amigos íntimos te hará entender que tienes muchas posibilidades sentimentales y dejarás de pensar en esa persona que se alejó de tu lado. Un reconocimiento laboral te abrirá las puertas del extranjero, aprovéchalo. Número mágico, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy toda conquista que empieces tendrá excelentes resultados, agradarás al sexo opuesto y te será fácil cautivar a la persona deseada. Una nueva propuesta laboral te tentará, pero preferirás conservar tu actual trabajo por ahora. Número mágico, 11.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

