Domingo 17 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de febrero de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 4 de febrero de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de febrero de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 4 de febrero de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Mantén la calma y no te dejes llevar por tus impulsos porque pueden surgir enfrentamientos y tensiones. No des nada por perdido; las circunstancias cambiarán y todo volverá a la normalidad.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Los malos momentos empiezan a formar parte del pasado y la suerte te empieza a sonreír. Recuperarás la ilusión y tus ganas de luchar por las cosas que dan sentido a tu vida. Es el momento de mirar hacia adelante.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Eres un triunfador nato, porque si algo te interesa no hay barreras para ti, y hoy tendrás la oportunidad de demostrarlo. Tienes muchos planes para poner en marcha y nada supondrá un obstáculo para ti.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No te culpes si algunos temas no salen adelante, todo lo rápido que esperabas. Si dejas atrás el pasado y empiezas a mirar el futuro con confianza, verás cómo funciona y consigues poco a poco tus objetivos.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Se vislumbran nuevas posibilidades para poder reponerte lo antes posible de los contratiempos que has sufrido. La Luna creciente trae suerte a tu vida y un futuro lleno de los mejores augurios.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Si estás atravesando momentos complicados, con tu gran fuerza interior, conseguirás recuperar el control de tu vida y darle la vuelta a cualquier situación adversa. Tu intuición te marcará el camino a seguir.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Hoy sabrás olvidarte de los problemas para disfrutar al máximo de todo lo que te rodea. Tendrás las ideas muy claras y no titubearás ante los retos que pueden surgir. Con esa actitud confiada el éxito está asegurado.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Intenta no tomar decisiones apresuradas, aunque pienses que así vas a conseguir antes tus objetivos; todo necesita su tiempo. Es mejor que seas prudente, medites bien cada paso que vayas a dar y después actúes con seguridad.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Un día a tu medida, lleno de energía, coraje y acierto en todo lo que hagas. Comienzas una nueva etapa en la que te vas a sentir bien porque vas a hacer las cosas pensando en tus intereses. En el amor, serenidad y mucha complicidad.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Si no te dejas llevar por pensamientos negativos y te esfuerzas en ver el lado positivo de todo cuanto te sucede, antes de que te des cuenta, todo a tu alrededor funcionará mejor, saldrás a flote de cualquier contratiempo y llegarás a lo más alto.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Felicidades. Brillarás por tu talento, que es mucho, y te sentirás con la fuerza y el empuje necesarios para iniciar proyectos nuevos con mucho éxito. Escucha a tu corazón si tienes que tomar alguna decisión.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: La Luna creciente te ayuda a enfrentarte con éxito a los obstáculos que van a surgir en tu camino. Debes ser cauto y no hacer partícipe de tus planes a quien no sea de tu total confianza. En el amor, las diferencias con tu pareja pueden provocar discusiones.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de febrero de 2025

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Día Mundial del Peatón:

Día Mundial del Peatón: "Pase, adelante

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Noticias Relacionadas

Al Dia

Reportan varias familias damnificadas tras desborde de ríos Aragua y Chiquito en Monagas

El gobernador de la entidad, Ernesto Luna precisó que la crecida de los ríos Aragua y Chiquito perjudicó a más de 24 familias.
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 15 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 14 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 13 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025