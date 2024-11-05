Sábado 23 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 5 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 5 de noviembre en el Horóscopo…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 5 de noviembre
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 5 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Sigues dudando acerca de los sentimientos de esa persona y optarás por conservarla como una amistad, hoy pensarás con calma antes de tomar una decisión. Rechazas una inversión nueva y pensarás en seguir ahorrando hasta que te sientas estable en tu economía. Número mágico, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás propenso a hablar más de la cuenta, pero tendrás mucho cuidado para no afectar emocionalmente a tu pareja, hoy tendrás un día afectivo muy divertido. En lo laboral aceptas nuevas obligaciones y las realizarás con completa responsabilidad. Número mágico, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La deslealtad de alguien a quien querías mucho te hará sufrir, pero contarás con el apoyo de tu pareja y lograrás superarlo de inmediato. Tus compañeros de trabajo te tendrán excelentes noticias. Número mágico, 9.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy conoces a una persona muy interesante que te ayudará a superar tanto los malos momentos vividos en lo sentimental, como en los familiares. Retomas proyectos que habías dejado en el olvido y tu suerte empezará a cambiar, aprovéchalo. Número mágico, 6.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sientes la necesidad de renovarte tanto por dentro como por fuera y le pedirás a tu pareja realizar un corto viaje que los ayude a recuperar el amor y los una más. Tus relaciones sociales mejoran, hoy conseguirás un excelente contrato laboral. Número mágico, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Será un día lleno de brillo y éxitos para tu vida, pero en el amor se te presentarán pequeñas dificultades que te harán reflexionar acerca de tus sentimientos. Los juegos de azar estarán a tu favor, pero no te conviene arriesgar demasiado, siempre con prudencia. Número mágico, 20.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu esfuerzo por rescatar las cosas buenas de tu relación sentimental dan resultados hoy, tu pareja se sentirá más cercana a ti y te rodeará de amor y ternura. Un viaje inesperado traerá muchas mejoras a tu economía. Número mágico, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación sentimental tendrá como base la sinceridad, hoy te resultará sencillo satisfacer las necesidades de tu pareja sin alterar el curso de tus planes personales. En lo económico será un excelente día para invertir grandes sumas de dinero porque los resultados serán muy buenos. Número mágico, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te involucras en una aventura sentimental con alguien que por mucho tiempo estuvo a tu lado, ten cuidado podrías perder su amistad si no eres sincero. Tus superiores te incluirán en una reunión muy importante, esta es tu oportunidad para sobresalir, aprovéchala. Número mágico, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Percibes energías negativas alrededor de tu romance y antes de que haya consecuencias empezarás a ser precavido para que no afecten los sentimientos de tu pareja. El exceso de trabajo podría afectar tu salud, ten cuidado, un poco de descanso te vendría muy bien. Número mágico, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Despiertas con una actitud optimista y feliz, tu pareja se sentirá cómoda con tu comportamiento y planearán juntos una velada romántica y llena de pasión. En lo laboral una falta de tino te traerá problemas con tus compañeros, piensa bien antes de hablar. Número mágico, 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy las intenciones de esa persona se dan a conocer, sentirás una fuerte atracción como resultado de sus esfuerzos por lograr conquistarte y no dudarás en entregarle tu corazón. Te recuperas rápidamente después de una pérdida económica. Número mágico, 13.

