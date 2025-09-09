Martes 09 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 9 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 9 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Disposición para dar mucho afecto. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. No fuerce la maquinaria o su salud se resentirá.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: En el amor, día apasionado. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Paciencia y un poco más de atención a su salud.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: No tome decisiones unilaterales en el amor. Ajuste sus gastos a sus ingresos. En el trabajo, está contento. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Tensión laboral, manténgase alerta. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Disfrute de su pareja todo lo que pueda, el tiempo pasa rápido. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Envíe su currículo y espere respuesta; va a tener suerte. Físicamente, se encontrará muy bien.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. Mucho esfuerzo físico no es bueno.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Apúntese a alguna actividad relajante.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Buen día para establecer relaciones laborales. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Pasa por un momento de gran intensidad en el amor. Tiene la suerte de cara en cuanto a negocios se refiere. Demuestre lo necesario que es su trabajo. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Por una vez sorprenda a su pareja. Tiente al azar porque hay posibilidades de que le toque algo. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Recomendable que se ponga a dieta ahora.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Buen momento económico. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Descanse o su salud se verá resentida.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Los solteros estarán rebosantes de energía. Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.


Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Luis Torrens entró en lista de lesionados por contusión en el antebrazo

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Presos madre y padrastro de una niña de 3 años por maltrato infantil

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Bayrou obligado a dimitir tras revés parlamentario

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Arrestaron al director de Polianzoátegui

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Persisten las altas temperaturas en Maracaibo por el fenómeno de la declinación solar este martes 9-Sept

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 9 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 8 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 4 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 3° de septiembre de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025