Miércoles 01 de octubre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 1 de octubre de 2025 en el…

Por María Briceño

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 1 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Antes de sacar conclusiones apresuradas, escucha a esa persona, te hablará con la verdad. No te conviene actuar por impulsos, observa las ideas de tus compañeros, quizás de todas puedas tomar la mejor opción. Confía en tu intuición. Número mágico, 5.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Una nueva ilusión aparecerá en tu horizonte amoroso, esa persona demostrará abiertamente sus sentimientos. Después de mucho esfuerzo, hoy conseguirás el aumento salarial deseado, pero trata de esforzarte para no perder la confianza que has ganado. Número mágico, 6.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Lo que hagas o digas influirá en tu vida sentimental, piensa bien antes de hablar. Te unirás en sociedad con amigos de confianza, pero deberán analizar bien los puntos del contrato o sin querer se verán envueltos en un problema financiero. Número mágico, 14.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Te decidirás a terminar con esa situación que te inestabilizan, esa persona comprenderá tu decisión. Te verás en la obligación de dejar una actividad inconclusa por falta de tiempo, no te preocupes tanto, tus compañeros te apoyarán. Número mágico, 3.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: El encuentro con alguien que no veías hace mucho tiempo te alegrará y te traerá nuevas ilusiones a tu vida. Un bono inesperado llegará en el momento oportuno, no malgastes tu dinero, guarda algo para después o sin querer pasarás mayores preocupaciones económicas. Número mágico, 13.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Es un día para reconquista y reconciliarse, no te dejes llevar por la inseguridad que sientes. Las especulaciones aumentarán la tensión en tu trabajo, no te impacientes, los cambios que vienen te favorecerán, no te adelantes y deja que todo se dé con calma. Número mágico, 17.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: No trates de ser el centro de atención de esa persona, deja que los sentimientos fluyan con naturalidad. Tus superiores apoyarán tus ideas y ganas de salir adelante, aunque no será fácil el camino que tomes de igual forma no los defraudarás. Número mágico, 8.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Te sentirás algo triste y melancólico al empezar el día, pon de tu parte para mejorar tu ánimo. No te rendirás ante los obstáculos que se presenten en tu camino y planificarás mejor la exposición de un proyecto que tienes en mente. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 11.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Esa persona estará muy inquieta y hasta imprudente al hablar, no tomes muy en serio sus palabras. Sé más discreto con tus ideas y proyectos, alguien en tu centro laboral podría querer perjudicarte o robarse tus ideas y sé cauteloso con lo que hagas o digas. Número mágico, 20.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Estarás necesitado de mucho cariño y comprensión, y lo tendrás sin necesidad de pedirlo. El ingreso de un nuevo compañero inestabilizará tu situación laboral, no temas que tus superiores confían en ti, lo único que debes hacer es preocuparte por cumplir con todo. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 12.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Sabrás al fin qué provoca la actitud fría de esa persona y lo remediarás siendo más demostrativo con él. Tu terquedad te originará malos ratos en lo laboral, cambia de actitud y te evitarás problemas. A partir de la fecha serás más cuidadoso con tus compañeros. Número mágico, 22.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: El encuentro que buscabas surgirá hoy casualmente, no pierdas el control de tus emociones. En lo laboral girará todo en torno a tu desempeño, ten calma, saldrás airoso de cualquier problema que se presente, tu situación económica mejorará pronto. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 19.

Noticia al Día/Información de Bolivia. Com

