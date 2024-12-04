Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 04 de diciembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 04 de diciembre en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Tendrás energía y empuje para cambiar todo lo que no te aporta nada positivo. Brillarás con luz propia y tendrás un encanto especial. Harás amistades que te favorecerán en el ámbito laboral y económico.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Se acaba una etapa complicada para dar paso a nuevas ilusiones. Lánzate sin miedo porque vas a conseguir todo lo que te propongas. En el amor, vas a tener una segunda oportunidad que debes aprovechar al máximo.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Para que tu vida funcione mejor, debes hacer pequeños cambios en tu rutina diaria. Podrás vivir experiencias en las que vas a mostrar todo ese potencial creativo que llevas dentro. Gastos inesperados.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy vas a salir de tu caparazón con una seguridad inusitada. Sólo así vas a poder afrontar todos los cambios y situaciones nuevas que van a darse, y para los que un signo de agua nunca está preparado del todo.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Aunque vivas momentos complicados, sabrás dar la vuelta a las circunstancias y conseguirás que todo lo que hagas te aporte felicidad. Si pones todo de tu parte y cedes un poco, podrás reanudar esa relación que tanto te interesa.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Lucharás con ahínco por lo que deseas. No vas a permitir que intenten manipularte ni que decidan por ti, pero no te desesperes si algo en lo que habías puesto tus ilusiones se retrasa, porque llegará en el momento adecuado.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Hoy brillarás por tu poderosa inteligencia. Estás en un momento esplendido; así que, adelante. Sólo tienes que ser avisado a la hora de planificar con tiempo lo que deseas hacer. Se avecinan cambios muy positivos a tu vida.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Hoy todo lo que consigas será gracias a tu esfuerzo. Tu gran capacidad resolutiva estará por las nubes y afrontarás nuevos retos con excelentes resultados. Adelante, Escorpio, la suerte camina a tu lado.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Felicidades. Tendrás mucha confianza en ti y sabrás ilusionar a los que te rodean. Te vas a relacionar con personas que persiguen objetivos diferentes a los tuyos, lo que te va a aportar una nueva visión de la vida.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Si tu estado de ánimo está un poco bajo por conflictos que no se han resuelto, hoy surgirán oportunidades prometedoras que deberás aprovechar sin titubeos. No renuncies a lo que sabes te hace feliz.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Hoy vibran a tu alrededor energías muy positivas. Es posible que consigas muchas de las cosas que te habías propuesto. Es un buen momento para replantearte algún asunto de tu vida que no tienes claro, y darle un nuevo rumbo.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Necesitas sentirte seguro y en tus seres cercanos vas a encontrar fuerza y apoyo. Deja que te impulsen, pero haz las cosas a tu manera. Te conviene evitar las discusiones por temas de dinero y controlar los gastos.
Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 03 de diciembre
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es