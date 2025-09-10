Miércoles 10 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 10 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 10 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Está en plena forma y rebosa energía.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Recuerde que la alimentación es salud.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo. Es un buen día para hacer grandes compras. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Se superan los problemas sentimentales del pasado. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. No haga esfuerzos o tendrá lumbago.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Regale a su pareja eso que tanto desea. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Jornada idónea para olvidar rencillas profesionales. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Afortunadamente, su salud no será mala.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Momentos de especial romanticismo. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Bien de dinero y mejorando. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Encuentro amoroso muy especial. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Cualquier estudio complementario es bueno. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Logrará éxito profesional si es diligente. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Jornada perfecta para romper corazones. Disfrute con los ahorrillos que tiene. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela

¡Gol de Colombia! Los ‘cafeteros’ golean 6-3 a Venezuela

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Desde microtraficantes hasta casos de corrupción abarca el DCDO en el Zulia

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

Cantante de Andy y Lucas se hizo una rinoplastia y se le desformó la nariz por no cuidarse

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

La Vinotinto Sub-16 culminó su participación en el Four Nations con revés ante Israel

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

El dominicano Wander Franco fue ingresado a una clínica por crisis de salud mental

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Se desploma la Ministra de Salud de Suecia en plena presentación de su cargo

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Águilas del Zulia confirman la presencia de Andry Lara para la temporada

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Viceprimera ministra británica renunció por no pagar impuestos

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Una niña en Rusia se tragó ‘accidentalmente’ 134 bolas magnéticas: Médicos lograron intervenirla y salvar su vida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

Sedemat inicia operativo de fiscalización publicitaria en Maracaibo para sincerar datos tributarios

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 9 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 9 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 8 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 8 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 4 de septiembre de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025