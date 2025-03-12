Domingo 21 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 12 de marzo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 12 de marzo de 2025

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 12 de marzo de 2025
Foto: Horóscopo
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 12 de marzo de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Evita dar explicaciones a alguien que no entenderá razones. Tu creatividad será motivo de halago y beneficios personales. Número mágico 6.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Algo improvisado te enseñará a tomar la vida desde otra perspectiva. Hoy permanecerás un tanto enojada en el trabajo, ten paciencia. Número mágico 10.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Serás sincero y humilde con la persona amada. Alguien te hará gastar más de lo debido en un nuevo negocio, ten cuidado. Número mágico 11.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Dejarás tus deseos y ansias y ayudarás al ser amado con sus dificultades. En lo económico seguirás tus impulsos y obtendrás ganancias inmediatas. Número mágico 18.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Enfrentarás situaciones que estuviste evadiendo, se sincero. Serás claro y te plantearás metas fáciles de alcanzar. Número mágico 9.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: La popularidad que gozas entre tus amistades podría verse afectada, ten cuidado. Tu economía alcanzará la estabilidad deseada. Número mágico 2.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Recibirás una proposición que te dejará muy pensativa e indecisa. Tu inteligencia y sagacidad saldrá a relucir en una reunión de trabajo. El número mágico del horóscopo de este signo 13.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Gozarás de momentos agradables junto a tus amistades. Canalizarás tu habilidad intelectual en la comunicación con los demás para crear un agradable ambiente laboral. Número mágico 14.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Dejarás tus miedos sentimentales, el ser amado se sentirá feliz con tu cambio. Suerte en los juegos de azar, pero no te obsesiones al momento de apostar. El número mágico del horóscopo de este signo 3.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Decir lo que sientes te favorecerá, hoy esto te traerá triunfos sentimentales. El trabajo te resultará ameno y divertido, disfrútalo. Número mágico 8.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Usarás tu fuerza seductora y llamarás la atención de todos. En lo laboral te convertirás en el líder de tus compañeros. Número mágico 12.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Actuarás injustamente con el ser amado y tendrás algunos problemas, evítalos. Tus excesos alimenticios podrían traerte problemas de salud, ten cuidado. El número mágico del horóscopo de este signo 20.

Noticia al Día/Información de Bolivia,Com

