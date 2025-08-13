Miércoles 13 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 13 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 13 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 13 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Enhorabuena, su relación de pareja está en plena forma. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad. Si tiene una mente sana también tendrá un cuerpo sano.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Las decisiones que tome en el amor serán muy positivas. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. No se precipite con las ofertas de trabajo. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Jornada de cambios en el seno familiar, son para bien. Valore si prefiere enfrentarse a un amigo o perder dinero. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. La mente se refresca con un paseo en solitario.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. Está pendiente de una transacción económica. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. Preste más atención a su dieta.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Jornada de placer compartido con su pareja. Buen día para resolver sus problemas económicos. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Magnífico día en compañía de su pareja. Saca buen provecho de las inversiones. Puede alterarse su buena marcha en el trabajo. Las varices, con baños de agua fría, se alivian.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: En el amor, todo marcha perfectamente. No se preocupe por sus limitaciones económicas. Excelente racha profesional la que está viviendo. La tristeza puede influir en su estado físico.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. Para evitar problemas, controle los gastos. Ponga al día su trabajo o le desbordará. Quizás se vea aquejado de gastritis.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Quede con los amigos que no ve desde hace tiempo. Económicamente, aproveche el buen momento. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Vigile esas dolencias que sufre.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Anímese para que los problemas sentimentales no crezcan. No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sometido a muchas tensiones, salga a divertirse.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Encuentro fascinante con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Visite al especialista para vigilar esas molestias.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Refúgiese en su familia y sus amigos. Se jugará mucho en una operación financiera. Ser perfeccionista le llevará a mejorar en su trabajo. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.


Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

