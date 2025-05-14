Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 14 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 14 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Puede que sufras un pequeño desengaño que te haga pasar malos momentos. No le des importancia porque puede tratarse de un simple malentendido. Notarás que tu vida cambia a mejor y aumenta tu suerte.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Felicidades. Con el Sol en tu signo te vas a sentir el rey o la reina del Cosmos… Y es que te van a colmar de atenciones, de mimos, de besos… Y, además, vas a notar que la suerte está de tu parte. ¡A triunfar!
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: No busques explicaciones a todo lo que sucede a tu alrededor, y déjate llevar para no agobiarte. Si te proponen algo que no ves claro, quizá sea el momento de dar un paso atrás y aguardar nuevas oportunidades, sin forzar las cosas.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Hoy disfrutarás con todas esas pequeñas cosas que casi tenías olvidadas. Te dejarás llevar por los impulsos de tu corazón, que sabes que nunca se equivoca, y te alejarás de las personas tóxicas que te quitan la energía.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Sabrás muy bien lo que quieres y cómo conseguirlo. Te sentirás tentado a vivir algo que llevas deseando hace tiempo. No pierdas ni un solo segundo en mirar atrás y cierra cualquier situación que desestabilice tu paz mental.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: La disciplina y la fuerza de voluntad serán tus mejores bazas si quieres conseguir tus sueños. Así que, no pierdas el tiempo y ponte las pilas desde hoy. Te devolverán un dinero que te deben.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Puedes tener noticias de alguien que fue importante para ti en el pasado, pero no volverás la vista atrás, sabrás vivir el presente valorando todo lo que tienes. Gracias a los buenos aspectos que te hace Júpiter, la suerte está de tu parte siempre que la necesites.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Tienes todo a tu favor para conseguir algo que te ilusiona mucho. Aprovecha las oportunidades que la vida te va a ofrecer y libérate de las ataduras. Busca momentos para ti, para hacer las cosas que te gustan y te relajan, y todo a tu alrededor funcionará mejor.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No tengas la sensación de no haber conseguido todo lo que quieres. No te desanimes ni pierdas la esperanza porque, con la Luna en tu signo, conseguirás vencer tus miedos y tendrás oportunidades prometedoras que deberás aprovechar sin titubeos.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Puede que retomes un proyecto que rechazaste en el pasado y que sigue rondando por tu cabeza. Tendrás muy claro que para ganar hay que arriesgar y no escatimarás esfuerzos para conseguir lo que deseas.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: No permitirás que nadie te manipule o intente controlarte, pese a que lo van a intentar. En algunos aspectos de tu vida deberías hacer borrón y cuenta. Nada mejor que recurrir a tu sentido del humor cuando te sientas desbordado.
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Te darás cuenta de que la constancia y tu fuerza interior son tus mejores armas para conseguir lo que deseas. No dejes las decisiones importantes en manos de otros. Alguien de tu entorno puede estar enamorándose de ti.
Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 12 de mayo de 2025
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es