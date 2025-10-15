Miércoles 15 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Por Candy Valbuena

Foto. Archivo NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 15 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Procure tener claros sus sentimientos para no hacer daño. Juegue a la lotería, podría tocarle. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. La pereza puede terminar con su salud.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Ese catarro dificultará hoy su actividad.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Este día le traerá recuerdos de una persona querida. Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite. Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo. Leves molestias de vejiga o riñones.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Muy bien con su actual amor, cuídelo. Use su sentido práctico en temas económicos. Escuche a las personas de su entorno laboral. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Momentos familiares que recordará con melancolía. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Está muy tenso; relájese con un baño.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda. Está bien considerado en su puesto de trabajo. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Comidas largas crean vidas cortas.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Día complicado en el entorno familiar. En el aspecto económico debería ser más realista. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Momento sentimental bastante bueno e intenso. No deje que la ambición ciegue la realidad. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Intente estar más con su familia. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Oferta laboral muy interesante. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Noticia al Día/Con información de El Correo

