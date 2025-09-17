Miércoles 17 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 17 de septiembre de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 17 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Le interesará una persona difícil de conquistar. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Éxito en su nuevo trabajo. Necesita ponerse en forma de inmediato.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: A la hora de conquistar, sea directo. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Relaciónese con otras personas, le hará bien.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: El entendimiento con su pareja puede ser perfecto. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Objetivo principal: llevar una vida sana.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Muy bien con su pareja. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Día ideal para disfrutar del sexo con su pareja. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Proteja su garganta de manera especial.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: El amor está llamando a su puerta. Día algo movido en lo económico. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Momento para pedir un aumento de sueldo. Si descuidó su salud, ahora debe enmendarse.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Las relaciones familiares tenderán a estabilizarse. Pueden echarle en cara el mal uso que hace de su dinero. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Tiene gran atractivo personal. No se deje persuadir para realizar una inversión. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: No cuente a su pareja algo que tal vez la enfurezca. Atención a los gastos domésticos. Procure no crearse conflictos en su trabajo. Le vendrá bien ir al teatro, despeja la mente.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: La familia le proporcionará alegría. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Los cuidados pasados benefician ahora a su organismo.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: La incomprensión se ha instalado en su pareja. Económicamente está desahogado. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Cuidado con las posturas en el trabajo.

