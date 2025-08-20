Miércoles 20 de agosto de 2025
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 20 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 20 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Un día perfecto para cultivar los lazos familiares desde la cordialidad y el cuidado mutuo. Embellecer tu hogar te conectará con el placer de habitar la intimidad que amas. Crear un ambiente armónico será tu mayor regalo para quienes están cerca y también para ti.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Hoy la vida te invita a reconectar con amistades y abrir espacios de conversación. Si sientes cariño por alguien, anímate a expresarlo. Historias, anécdotas y palabras sentidas fluirán con facilidad, regalándote momentos entrañables de cercanía y complicidad emocional que te dejarán contento.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Hoy podrías recibir un presente cargado de significado que te haga sonreír por dentro. Tus vínculos se revelan como tu mayor tesoro, y compartir tiempo de calidad con quienes amas será lo más valioso. El disfrute afectivo es, sin dudas, tu verdadera abundancia.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Venus y la Luna en tu signo resaltan tu encanto natural y te llevan a abrirte con estilo. Es posible que surja una nueva sociedad o proyecto compartido, pero también el deseo de dejarte ver tal como eres. La intimidad florece cuando eliges mostrar tu mundo interior con ternura.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy podrían aflorar recuerdos de vínculos pasados o llegar señales que despierten emociones dormidas. Es un buen día para mirar hacia atrás con un ingrediente reflexivo y sanar lo que aún duele. Reconciliarte con tu historia afectiva puede darte una sensación de paz..
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Te conectarás con personas afines que comparten tu mirada solidaria del mundo. Un proyecto podría movilizarte emocionalmente y abrir nuevas puertas. Si tienes planes sociales, no los postergues: podrías reencontrarte con alguien encantador que despierte en ti una sensación especial.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Sientes el sabor del logro y también el valor de los vínculos que te acompañaron. Una mujer muy cercana fue clave en tu camino, y hoy es momento de agradecerlo. Celebra tus avances compartiendo esa alegría con quienes creyeron en ti desde el principio.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Una energía generosa te envuelve y todo parece expandirse con facilidad. Si deseas viajar, el universo podría abrirte el camino. En el trayecto, el amor puede sorprenderte con un nuevo rostro o renovarse con profundidad. Permite que la vida te muestre su belleza inesperada.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Hoy irradias un magnetismo que desata fantasías y miradas intensas. En la intimidad, tu deseo se enciende con estilo y se abre una nueva etapa de exploración erótica. Te animas a seducir, descubrir y dejarte llevar por placeres que despiertan todos tus sentidos.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Con la Luna y Venus a tu favor, el amor se siente más pleno que nunca. Si estás en pareja, florecen momentos dulces que enriquecen el vínculo. Si estás solo, una presencia encantadora podría acercarse sin previo aviso y llenar de emoción tu vida.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Tu cuerpo pide bienestar y confort, y hoy es buen momento para escucharlo. Renovar el colchón o mimarte con un tratamiento facial puede marcar una diferencia notable en tu energía. Cuidarte también es una forma de amor propio y tu piel lo va a agradecer.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Hoy fluyes con una gracia encantadora que no pasa desapercibida. Tu luz interior brilla con estilo y atrae admiración. Si quieres enamorar, las condiciones están dadas. Además, tu creatividad se expresa sin filtros, regalándote momentos mágicos de conexión con lo bello y lo sutil.


Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Noticia al Día/Con información de People/En Niño Prodigio

