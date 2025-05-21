Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 21 de mayo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 21 de mayo de 2025 en el Horóscopo al Día.
- ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Venus en tu signo te hace guiños de complicidad para que te decidas e inicies una relación amorosa que puede resultar fascinante y te puede hacer vivir muy buenos momentos. Protégete de las envidias llevando contigo un cuarzo blanco u otro amuleto.
- TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Respira tranquilo porque tus asuntos van por buen camino y si surge cualquier obstáculo lo superarás sin dificultad. Tu buen humor y simpatía influirán positivamente en tus relaciones, tanto personales como profesionales.
- GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Felicidades. El Sol transitando por tu signo pondrá una nota de optimismo y alegría en tu vida. Antes de lo que imaginas, eso que tanto deseas llegará, haciéndote olvidar los momentos tristes que has podido pasar.
- CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Atraviesas un excelente momento en tu vida ya que los astros están alineados a tu favor y la suerte te acompañará en cada decisión que tomes y actividad que realices. Se abrirán nuevos caminos para alcanzar tus sueños, que estás deseando explorar.
- LEO: 22 JUL-22 AGO.: Aunque hay algo que te está complicando un poco la vida, tu fuerza de voluntad y tesón no decaerán. Además, Marte, transitando por tu signo, te aporta una energía muy especial para que eso que te parece inalcanzable lo puedas conseguir.
- VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Gracias a los buenos aspectos que te hace Mercurio, no te costará abandonar los pensamientos negativos y gozarás de una gran lucidez mental para tomar decisiones. No tendrás miedo y sabrás hacer frente a cualquier obstáculo que surja.
- LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Por fin, vas a encontrar respuesta a tus preguntas, vas a apuntar directamente hacia tus objetivos y vas a actuar sin dispersarte. Sin ninguna duda, los resultados superarán tus expectativas y te sentirás la persona más afortunada del mundo.
- ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Puede que te encuentres en una encrucijada, pero tu talento, tus cualidades innatas y tus experiencias pasadas serán como un faro que iluminará tu camino. Muchos de tus deseos y fantasías comienzan a esbozarse.
- SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Quizá algunas dudas y resquemores del pasado irrumpan en tu vida de forma inexplicable, pero no te sofoques e intenta comprender que ésa es la manera que tiene el subconsciente de curar las viejas heridas.
- CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Con los buenos aspectos que te hace Mercurio, hoy necesitarás sincerarte, sacar todo lo que llevas dentro, y así solucionar un problema familiar que hasta ahora mantenías en silencio. Puedes comenzar una relación que promete ser duradera.
- ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Hoy tu prioridad debe ser alejarte de tensiones y conflictos que te agobian mucho y buscar siempre el lado positivo de las cosas. En el amor, puede que algo que te llena de ilusión se haga esperar un poco…
- PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Tienes la suerte de cara y no vas a permitir que nada te haga perder la confianza en ti mismo. Con esa actitud, el éxito es tuyo. Se avecina un cambio que va a traer estabilidad a tu vida afectiva.
Noticia al Día/Con información de ElMundo.es