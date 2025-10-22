Miércoles 22 de octubre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 22 de octubre de 2025, en el…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025
Foto: NAD
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 22 de octubre de 2025, en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Sentirás que esa persona no está siendo sincera contigo y decidirás indagar los motivos de su cambio. Dependerá de ti y tu energía que ese proyecto salga adelante, será mucho sacrificio, pero el resultado será bastante beneficioso. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 8.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Este será un buen momento para aclarar la situación con tus familiares y hablarles de tu nueva ilusión. Una reunión laboral te ampliará tu círculo social, alguien que se fijará en tus cualidades te ofrecerá un buen negocio, es tiempo de aprovechar. Número mágico, 20.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: En lo sentimental recibirás buenas noticias, hoy esa persona se mostrará tal como es. Evita caer en comentarios acerca del trabajo de los demás, aléjate de la rutina y date un descanso, luego volverás con más energía. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 12.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Alguien te alertará acerca de la presencia de una persona negativa dentro de tu romance. Día de suerte, una propuesta que esperabas está a punto de llegar, acéptala de inmediato, los resultados te darán mejores beneficios financieros. Número mágico, 21.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Despertarás con cierto desánimo, pero la alegría de esa persona te animará el día. Podrías tener un malentendido con alguien del ambiente laboral, dale un descanso y luego volverá cuando las cosas estén más tranquilas, mantén la calma. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 11.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: Recibirás noticias de una persona que está fuera del país, su retorno despertará sentimientos ocultos en ti. Recibirás noticias de personas que están interesadas en tu trabajo, después de una breve reunión concretarán un buen proyecto juntos. Número mágico, 7.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Vivirás una agradable tarde al lado de alguien que te era indiferente, empezarán el romance. Es un buen momento para hacer un viaje corto, luego de tanto trabajo, retornarás con los ánimos mejor que nunca, los resultados serán inmediatos. Número mágico, 6.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Tu romance se tornará en una relación más sólida gracias a la comunicación y confianza. Te conectarás con gente idónea para emprender un nuevo proyecto, pero por ahora disfrutarás de una reunión con algunos amigos, tus gastos serán medidos. Número mágico, 11.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: El amor que recibirás de esa persona te ayudará a dejar en el olvido recuerdos tristes. Encontrarás a alguien con tus mismos ideales laborales, se complementarán a la perfección y los resultados les darán grandes beneficios económicos. Número mágico, 3.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: El ser amado te hará pasar un día inolvidable, te llenará de ternura y cariño. Te sientes preparado para asumir nuevos proyectos, pero por ahora optarás por salir de la rutina y un paseo con amigos te caería muy bien inténtalo. Número mágico, 8.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Hoy todo dependerá de tu buen entendimiento para pasar por alto una situación incómoda. Suerte en los juegos de azar, apuesta sin temores, pero sin exagerar obtendrás algunos premios que te nivelarán en tus gastos. Más adelante podrás ahorrar. Número mágico, 13.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Pondrás en práctica los consejos de tus amistades y disfrutarás del amor sin limitaciones. Antes de iniciar cualquier tipo de negocio escucha a esa persona, sus sabios consejos te llevarán a lograr el éxito que necesitas para mejorar tu economía. Número mágico, 20.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

