Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 23 de octubre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 23 de octubre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Un repentino alejamiento de tu pareja te entristecerá, pero tu ánimo cambiará con sus palabras de cariño que dejará para recordarte que siempre estás en su corazón. Te encontrarás con una persona que te propondrá un interesante negocio, analízalo antes de aceptar habrá cosas que no te convencerán del todo.

TAURO:20 ABR- 20 MAY.: Te encontrarás con alguien que fue muy importante en tu vida sentimental, los gratos recuerdos que guardas te harán pensar en una reconciliación y no dudarás en proponer un nuevo encuentro. La suerte te acompañará en las decisiones laborales que tomes hoy. Número mágico, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Ignorar tus problemas sentimentales no harán que estos desaparezcan, al contrario, estás creando barreras que podrían terminar con tu relación, busca respuestas para las cosas que no estén claras y evitarás desenlaces tristes. Laboralmente, se concretará un proyecto muy importante, en el ámbito económico deberás controlar más tus gastos. Número mágico, 7.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu pareja enfrentará dificultades por asuntos familiares y laborales, tu apoyo y afecto le darán fortaleza y juntos podrán encontrar la solución a sus problemas, serán momentos de mucha unión que fortalecerán tu relación. El exceso de confianza te podría traer problemas laborales que serían muy difíciles de superar, toma tus precauciones. Número mágico, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Se aclararán los malos entendidos que te distanciaron de esa persona que te atrae, pero para que vuelva a ver confianza entre ustedes se va a tomar su tiempo, ten paciencia. Da a conocer tus preocupaciones a tus superiores para evitar que terminen afectándote directamente, aún estás a tiempo de evitar que pasen a mayores. Número mágico, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No te dejes llevar por las apariencias, esa persona que te ha impresionado no es quien representa ser, trátala más y te darás cuenta de que sería un error entregarle tu corazón, alguien nuevo aparecerá. Evita hacer cobranzas el día de hoy, no obtendrías los resultados que esperas, deja estos asuntos para cuando estés más calmado. Número mágico, 13

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sueñas con recibir atenciones de una persona que consideras especial. Mira bien si vale la pena y no te ilusiones antes de tiempo. Laboralmente, recibirás noticias agradables que esperabas con ansias y que te serán muy favorables para más adelante. Número de suerte, 15.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Conocerás a una persona encantadora que te hará dudar del amor que crees sentir por la persona que está a tu lado, deja que el tiempo aclare tus sentimientos antes de tomar una decisión. Preocúpate por tu trabajo, no te descuides porque podrías poner en riesgo tu estabilidad laboral y económica. Número mágico, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Después de momentos difíciles se abre una etapa de tranquilidad, el amor llegará a tu vida y podría ser la persona por quien esperas para compartir tus sueños, dale la oportunidad de conquistarte, abre tu corazón y no te arrepentirás. Tu reunión de trabajo se cancelará causándote preocupación, tranquilízate, todo se aclarará satisfactoriamente. Número mágico, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu indecisión podría alejar a esa persona que te demuestra su interés sentimental y lamentarás no haberle dado una oportunidad, no dudes de su sinceridad y demuéstrale que correspondes a su interés. Los cambios anunciados en tu trabajo no afectarán tu área, no temas por tu estabilidad. Número mágico, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Deberás actuar de manera armónica ante los comentarios inmaduros de la persona que te interesa, se dará cuenta de su error y se disculpará, aprovecha la situación para poner en claro lo que te molesta. Tu trabajo es estresante y no lo has estado recompensando con un buen descanso, hoy respeta tus horas de sueño y relájate, lo necesitas. Número mágico, 19.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te llena de atenciones y se preocupa por tu bienestar trata de llegar a tu corazón, dale una oportunidad, será el fin de tu soledad y el inicio de un romance maravilloso. No dudes en usar tus ahorros para esa inversión que te proponen, es la oportunidad que esperabas para mejorar tu economía. Número mágico, 3.

