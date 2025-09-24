Miércoles 24 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 24 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 24 de septiembre de 2025
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.


ARIES: Tienes que tener cuidado con lo que haces. En estos momentos no es bueno hacer grandes cambios en tu vida. Las energías están muy complicadas, porque tienes una oposición con el planeta Marte. Es la causa de muchos atrasos y complicaciones. Esta energía, no te está permitiendo avanzar. Deberías cambiar tu rumbo y mejorar tus resultados. Calma y paciencia para soportar tanta presión. Debes soltarte y ser más flexible.

TAURO: Hoy no es un buen día. Tienes una oposición con la Luna. Es mejor estar en calma y no intentar algo diferente. Mejor te quedas tranquilo y buscas más paz en tu corazón. Definitivamente, hay que mantener la armonía. Es el momento ideal para hacer una pausa y relajarse lo más que se pueda. Puedes hacer otras actividades a nivel interno. Chequea bien tus planes y las acciones que estas ejecutando.


GÉMINIS: El Universo, te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante. Tienes activa una cuadratura negativa con el Nodo Norte. Pase, lo que pase, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar. No te puedes detener. No existe esa opción para ti. Es el momento de sacar lo mejor de tu espíritu y entrar en acción. Levántate y camina en tu nuevo sendero.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: La Luna te favorece con un trígono positivo, ofreciéndote una oportunidad ideal para mantener el enfoque y continuar persiguiendo tus metas. Es fundamental que tomes conciencia de este instante, que puede marcar un antes y un después en tu camino. Valora profundamente esta oportunidad de evolución y permanece firme en tu proceso. Elevar tu nivel energético será clave para no decaer y sostener el ritmo de tu avance.

VIRGO: Tienes que elevar tu ánimo y mantenerte en un proceso óptimo. Debes aprovechar mejor el apoyo de la Luna, que te está bendiciendo con un sextil positivo. Una vez más, puedes nivelar tus emociones. No tienes motivos reales para estar triste. Tienes muchísimos elementos para celebrar y dar gracias a Dios por lo que se ha manifestado en tu vida. Ya, queda de tu parte, que lo reconozcas y des las gracias a Dios.

LIBRA: En estos instantes, tienes activa una oposición negativa con Saturno. Te genera pérdidas importantes de energía. Es muy viable que te sientas muy débil y con altas posibilidades de tener problemas en la salud. Hay que cuidar por estos días, la integridad física y así poder salir de esta crisis. Presta más atención a todo lo que está a tu alrededor, para que no te compliques y evites algún grave accidente.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter. Qué te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También, trae buena suerte. Sería muy interesante, si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida, bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: Otro día para darle las gracias a Dios. Hoy estas disfrutando de buenas energías con la Luna. Es un momento especial, para iniciar cualquier actividad que se requiera un avance acelerado. Solamente un día al mes, se te permite disfrutar de la apertura de los caminos. Excelente nivelación de tus emociones. Debes aprovechar al máximo este día y lograr un avance significativo. El Universo. te ama y siempre te ayuda.

CAPRICORNIO: Mucho cuidado con la salud y tu integridad física. No inventes ninguna actividad que ponga en peligro tu salud y bienestar. Es el momento de activar la alerta máxima. Tienes una cuadratura negativa con Saturno. Esta nefasta energía, te obliga a estar súper activo para evitar cualquier accidente o situación que te lleve a vivir una realidad complicada. Todo lo que hagas debe hacerse con total prudencia y consciencia.

ACUARIO: Tus pasos son firmes y tus acciones están bien consolidadas. Aprovecha esta energía porque en los próximos días lograrás grandes avances que te encaminarán hacia un futuro de bienestar y una excelente calidad de vida. El Universo, te está enviando una ayuda especial mediante un sextil con Saturno. Recuerda agradecer a Dios por todo lo que te está dando. Disfruta de tus logros, pero no dejes de crecer en tu camino evolutivo.

PISCIS: Esta poderosa Luna, no te favorece. Pero la vida continua y deberás sobreponerte. Tus emociones están perdiendo equilibrio y ahora debes evitar decaer en ese estado anímico. Hay días malos y días buenos. Estas experimentando un día nefasto, que deseamos llegue a su fin lo antes posible. No te quedes en ese estado negativo de cuadratura para que puedas avanzar sin complicaciones innecesarias.

Noticia al Día / Variedades

