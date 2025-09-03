Miércoles 03 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 3° de septiembre de 2025 en…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 3° de septiembre de 2025
Foto: agencia
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 3° de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: La larga amistad que te une a alguien que está a tu lado en los buenos y malos momentos se ha transformado en un sentimiento más profundo, hoy descubrirás que esa persona siente lo mismo que tú. Día de lucha y trabas en tu trabajo, el orden y la disciplina que te caracterizan te permitirán salir adelante. Número mágico, 13.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: El regreso de alguien del pasado ha confundido tus sentimientos, no escuches consejos porque solo te confundirán más, déjate llevar por tu corazón. Nuevas oportunidades aparecen en tu horizonte laboral, te vincularás con personas que aportarán beneficios importantes para tu crecimiento profesional. Número mágico, 21.

GÉMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Día importante sentimentalmente, de la claridad con que expongas tus ideas y sentimientos dependerá el futuro de tu relación, de lo contrario tu pareja se alejará pensando que no sabes lo que quieres. Asumirás nuevas responsabilidades y trabajarás con personas a quienes te une una gran amistad, mucho cuidado con tus decisiones, evita favoritismo. Número mágico, 15.

CÁNCER 22 JUNIO 21 JULIO: Tu relación dará un giro drástico y positivo, se alejarán las tensiones que provocaban discusiones por cualquier motivo, hoy tu pareja y tú tendrán una actitud más tolerante y conciliadora. Te delegarán nuevos trabajos y los asumirás con gran responsabilidad, dedicarás horas extras a cumplir con todo lo encargado, la recompensa a tu esfuerzo no tardará en llegar. Número mágico, 3.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Tu magnetismo y poder de seducción estarán muy resaltados el día de hoy, podrás conseguir todo lo que quieres sentimentalmente, pero no abuses porque más adelante podría haber resentimientos por tu actitud. Excelente día para llegar a acuerdos de todo tipo, y para encontrar soluciones a asuntos legales o económicos. Número mágico, 6.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: No te quedes esperando que las cosas cambien solas, busca tú el cambio que quieres para salir de la rutina, expresa las ideas que tienes en mente, tu pareja las apoyará con mucho entusiasmo. No ganarás nada quejándote por la desidia de los demás, soluciona los inconvenientes que están afectando tu trabajo, tienes experiencia para encontrar salidas rápidas. Número mágico, 12.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Sentimentalmente, será un día de sorpresas que le dará emoción y alegría a tu rutinaria relación de pareja, hoy el amor volverá a ser intenso y apasionado. Aparecerán complicaciones a nivel laboral y no contarás con ninguna ayuda, por hoy deja las cosas como están, mañana todo volverá a su cauce normal. Número mágico, 10.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Tu pareja tendrá actitudes que no entenderás, díselo y pide explicaciones, no ocultes tus emociones o estás, saldrán en el momento menos pensado provocando discusiones y peleas. Será un día de grandes oportunidades, pero debes analizar con cuidado las propuestas para que tu elección sea la más conveniente. Número mágico, 18.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Un desacuerdo con tu pareja sacará a discusión un viejo tema que quedó sin explicación, aprovecharás la oportunidad para aclararlo definitivamente y acabar con sus dudas. No te desesperes por la lentitud con que avanzan tus proyectos, concéntrate en el objetivo que quieres alcanzar y en lo que has ido logrando poco a poco, y la espera no te parecerá tan larga. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 9.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Sentirás que tu pareja no te comprende, en vez de molestarte ponte en su lugar y te darás cuenta de que te cierras en tus ideas y no notas todo el esfuerzo que hace por entenderte y apoyarte. La relación con tu entorno laboral será difícil, posterga cualquier conversación importante hasta que las circunstancias sean más favorables para lograr tu propósito. Número mágico, 2.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Evita que la tensión que existe en tu relación de pareja termine en un distanciamiento porque podría ser definitivo, en esta ocasión te conviene ceder, después las cosas mejorarán y podrás recuperar terreno. Necesitarás ayuda para resolver un asunto económico, no dudes en pedir apoyo a las personas más cercanas a ti, te lo darán sin ninguna condición. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 22.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Conocerás a alguien que te fascinará por su alegría y su positivismo, hoy pasarás momentos inolvidables a su lado y más adelante vivirás un romance maravilloso con esta persona. No seas tan inflexible con los errores de los demás, un poco de tolerancia mejorará mucho la relación con tu entorno laboral. El número mágico para el horóscopo de este signo es el 11.

