Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 30 de octubre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este  miércoles 30 de octubre en el Horóscopo…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 30 de octubre
Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este  miércoles 30 de octubre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tomarás decisiones que podrían afectar el futuro de tu romance, analiza las cosas con calma y sabrás que es lo mejor para ti, hoy empiezas una mejor etapa en el amor. En lo laboral te nombrarán líder de grupo, manejarás el cargo muy bien. Número mágico, 9.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Los errores nos enseñan a ser mejores personas y hoy tu pareja se dará cuenta de esto, disculparás su conducta y le darás otra oportunidad. Un trabajo paralelo te permitirá planificar mejor tu futuro económico. Número mágico, 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Despiertas con la idea de proponerle a tu pareja un viaje romántico que les permita fortalecer su amor, aceptará encantada. Si te encuentras en busca de trabajo, hoy tendrás gratas noticias. Número mágico,16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El amor está muy cerca, solo necesitas ampliar más tu panorama social para darte cuenta de que la persona de tus sueños se encuentra frente a tus ojos. Un compañero de trabajo te necesita, no le niegues tu apoyo. Número mágico, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy se presentarán pequeños obstáculos en tu entorno sentimental y recibes el apoyo de la persona menos pensada, debes de tener cuidado para no confundir las cosas. Evita realizar inversiones riesgosas, tu dinero podría fluctuar. Número mágico, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te encuentras con alguien que fue especial para ti, el ser amado estará atento a tus cambios de ánimo y no podrá evitar evidenciar sus celos. Hoy te darás cuenta de lo importante que eres en tu trabajo. Número mágico, 7.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Controlas positivamente tus impulsos, hoy surgirán situaciones comprometedoras con el ser amado, pero los tomarás con calma y buscarás soluciones eficaces. Tu ingenio y talento se harán presentes en una reunión de trabajo. Número mágico, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tus familiares tomarán mayor interés en tus problemas, hoy contarás con el apoyo de todos los que te rodean y logras superar un desacuerdo sentimental. Gracias a tu esfuerzo obtendrás triunfos profesionales y económicos. Número mágico, 6.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te das cuenta de que la soledad no te conduce a nada, hoy sales en busca de esa persona que te atrae y logras captar su atención, en menos de lo que esperas iniciarás una nueva relación. Los consejos de una amistad te servirán para sacar adelante tus proyectos profesionales. Número mágico, 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás a una persona que cambiará completamente el rumbo de tu vida, hoy llegará la estabilidad sentimental para ti, no lo dejes pasar por alto. Tus superiores premiarán tu buen desempeño con un incentivo económico. Número mágico, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy una emoción fuerte pone en prueba tu temperamento, tu pareja quedará sorprendida con tu reacción serena y tranquila ante las dificultades, su admiración por ti cada vez será más grande. En el trabajo aclararás un malentendido a primeras horas de la mañana. Número mágico, 17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Una persona del sexo opuesto no podrá frenar su interés por ti y hoy hará lo posible por estar dentro de tu círculo social, dale una oportunidad, sus sentimientos son sinceros. En lo laboral enfrentarás nuevos retos y los cumplirás satisfactoriamente. Número mágico, 12.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

