Lunes 18 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 31 de octubre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este  jueves 31 de octubre en el Horóscopo…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 31 de octubre
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este  jueves 31 de octubre en el Horóscopo al Día.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 25 de octubre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Serás muy exigente con tu pareja y le pedirás cosas que no podrá cumplirlas, hoy tu relación atravesar pequeños altibajos debido a tu autoritarismo, cambia de actitud y las cosas mejorarán. En lo laboral buscarás superación y notoriedad entre tus compañeros y lo lograrás. Número mágico, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus esfuerzos por recuperar la confianza en ti mismo da buenos resultados hoy te será fácil entablar una conversación con esa persona que tanto te agrada. Las energías positivas estarán de tu parte para concluir satisfactoriamente tus obligaciones laborales. Número mágico, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Cuidado, hoy tu espíritu aventurero y dones de conquistador te podrían jugar una mala pasada, piensa antes de actuar para que no te equivoques. En lo económico no te conviene dejarte llevar por situaciones ficticias, piensa en ahorrar. Número mágico, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy le das mayor importancia a tus sentimientos y aceptas que mereces ser amada, te liberarás del pasado y abrirás tu corazón a una nueva relación. En el trabajo no se presentará ningún problema, sigue adelante. Número mágico, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: En tu entorno sentimental ocurrirán algunos cambios importantes que te harán valorar más a esa persona que te ha demostrado fidelidad y amor. En lo económico te irá muy bien, tanto que podrás invertir algunos ahorros en un nuevo negocio. Número mágico, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Las equivocaciones de tu pareja hoy desestabilizarán el rumbo de tus sentimientos, la duda y desconfianza te harán buscar los consejos de personas experimentadas, escúchalas. Alguien te pedirá formar parte de su empresa, piénsalo. Número mágico, 18.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Irradiarás sensualidad y carisma a todos los que se encuentra a tu alrededor, esa persona dejará de permanecer distante y te invitará a salir, hoy puede empezar un nuevo romance. Tus superiores quedarán impresionados con tu iniciativa y responsabilidad. Número mágico, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Es el momento de cambiar tus ideas y dar mayor libertad a la persona amada para poder expresar sus pensamientos, hoy tu relación sentimental se fortalece. Tus compañeros de trabajo te harán ver que estás actuando egoístamente y rectificarás de inmediato. Número mágico, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy superas tus temores y das rienda suelta a tus afectos, tu pareja se sentirá amada y llena de ternura, tendrás una noche intensa e inolvidable. Tu creatividad te hará quedar bien en una reunión de trabajo, sácale provecho. Número mágico, 11.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Despertarás con la necesidad de sentir cariño y ternura por parte de la persona amada, saldrás en su búsqueda y hallarás respuestas positivas. Estarás lleno de trabajo y con mucha tensión, solo toma las cosas con calma y podrás cumplir con todo lo que tengas pendiente. Número mágico, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tus constantes cambios de actitud desconciertan a tu pareja, hoy te hablará acerca de tu comportamiento y tendrás que dar explicaciones claras. Tus asuntos laborales y económicos marcharán muy bien. Número mágico, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estabilidad a nivel familiar, pero en el amor tendrás que seguir esperando, esa persona se siente atraído por ti, pero aún no se decidirá a hablarte de amor, espera. Se presenta una excelente oportunidad para mejorar tu desenvolvimiento a nivel laboral, aprovéchala. Número mágico, 2.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Internacionales

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

La ayuda incluye: Alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños, destacan en un comunicado

Horóscopo

Esto te traen los astros este domingo #17Ago

Este tránsito en trígono con Marte en Libra te impulsa a actuar con diplomacia, buscando soluciones equilibradas en las relaciones.
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 15 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 14 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves 14 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025