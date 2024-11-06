Domingo 24 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 6 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 6 de noviembre en el Horóscopo…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 6 de noviembre
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 6 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Alguien te tiene siempre presente y no deja de pensar en ti ni un momento, hoy descubrirás que esa persona que siempre viste como amigo realmente te ama. Una buena comunicación evitará problemas con tus compañeros de trabajo. Número mágico, 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El sexo opuesto se sentirá muy atraído con tu sensualidad y desenvolvimiento, hoy estarás rodeada de halagos y más de uno tratará de ocupar un espacio en tu corazón. Las preocupaciones acabarán, recibes una grata noticia en lo laboral que mejorará tu economía. Número mágico, 21.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu corazón será invadido por la nostalgia, hoy partirá hacia el extranjero alguien que aprecias mucho, pero encontrarás consuelo entre tus amistades y seres queridos. En lo laboral harás caso omiso a las envidias y trabajarás con mucho empeño. Número mágico, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy te armas de valentía y le demuestras a esa persona cuanto la aprecias, dejarás la timidez de lado y lo sorprenderás con tu firmeza y determinación. En lo laboral algunos cambios de planes te favorecerán, aprovéchalos. Número mágico, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El amor llega a tu vida y te tomará por sorpresa, no podrás eludir su invitación y antes de darte cuenta tus sentimientos se verán comprometidos, date una oportunidad. Hoy enfrentarás nuevos retos profesionales, no temas todo será positivo. Número mágico, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Una reunión de amigos amplía tus expectativas sentimentales, conocerás muchas personas interesantes que te cautivarán y empezarás a elegir, deja que el corazón te guie. Te dan la oportunidad de salir al exterior, no lo dejes pasar. Número mágico, 11.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy restas importancia a pequeños problemas que surgirán entre tus familiares y te centrarás en tu relación sentimental, tu pareja se sentirá feliz con tu compañía. Estás en un buen momento económico, no despilfarres tus ahorros. Número mágico, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien sincero y encantador se te acercará y te mostrará su interés sentimental, actúa con naturalidad y analiza su conducta antes de tomar una decisión. Se te presentará una oportunidad laboral que te permitirá ganar dinero extra. Número mágico, 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu pareja te envolverá en una situación incómoda, pero por la noche ambos conversarán y llegarán a una solución positiva sin llegar a mayores discusiones. Tus negocios necesitarán del apoyo de personas con mayor experiencia, búscalas. Número mágico, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy preferirás la tranquilidad de la noche para conversar con tu pareja acerca de las dudas que sembraron en ti personas negativas, creerás en sus palabras y disfrutarás de su compañía. Un dinero inesperado llegará a tus manos, adminístralo bien para que te dure. Número mágico, 7.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Los asuntos económicos te tienen tan saturado que olvidarás una fecha importante, tu pareja se deprimirá, pero lograrás sorprenderla con un detalle romántico. El ingreso de un nuevo compañero de trabajo te servirá de apoyo para terminar a tiempo trabajo pendiente. Número mágico, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día propicio para tomar la iniciativa y arriesgarlo todo, hoy decides declararle tu amor a esa persona que por mucho tiempo estuviste queriendo conquistar. En lo económico dejas de soñar y ves hecho realidad un proyecto personal. Número mágico, 15.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 5 de noviembre

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

“Yo me alisté porque amo a mi patria”: Maduro celebra jornada de alistamiento como un éxito nacional

“Yo me alisté porque amo a mi patria”: Maduro celebra jornada de alistamiento como un éxito nacional

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

Noticias Relacionadas

Ciencia

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

"No es solo falta de sueño, es la desaparición total del sueño. No siento somnolencia. No me quedo dormido. Estoy en un estado de alerta permanente", contó al diario Daily Mail.
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 20 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 19 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 18 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025