Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 6 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 6 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Alguien te tiene siempre presente y no deja de pensar en ti ni un momento, hoy descubrirás que esa persona que siempre viste como amigo realmente te ama. Una buena comunicación evitará problemas con tus compañeros de trabajo. Número mágico, 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El sexo opuesto se sentirá muy atraído con tu sensualidad y desenvolvimiento, hoy estarás rodeada de halagos y más de uno tratará de ocupar un espacio en tu corazón. Las preocupaciones acabarán, recibes una grata noticia en lo laboral que mejorará tu economía. Número mágico, 21.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu corazón será invadido por la nostalgia, hoy partirá hacia el extranjero alguien que aprecias mucho, pero encontrarás consuelo entre tus amistades y seres queridos. En lo laboral harás caso omiso a las envidias y trabajarás con mucho empeño. Número mágico, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy te armas de valentía y le demuestras a esa persona cuanto la aprecias, dejarás la timidez de lado y lo sorprenderás con tu firmeza y determinación. En lo laboral algunos cambios de planes te favorecerán, aprovéchalos. Número mágico, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El amor llega a tu vida y te tomará por sorpresa, no podrás eludir su invitación y antes de darte cuenta tus sentimientos se verán comprometidos, date una oportunidad. Hoy enfrentarás nuevos retos profesionales, no temas todo será positivo. Número mágico, 20.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Una reunión de amigos amplía tus expectativas sentimentales, conocerás muchas personas interesantes que te cautivarán y empezarás a elegir, deja que el corazón te guie. Te dan la oportunidad de salir al exterior, no lo dejes pasar. Número mágico, 11.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy restas importancia a pequeños problemas que surgirán entre tus familiares y te centrarás en tu relación sentimental, tu pareja se sentirá feliz con tu compañía. Estás en un buen momento económico, no despilfarres tus ahorros. Número mágico, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien sincero y encantador se te acercará y te mostrará su interés sentimental, actúa con naturalidad y analiza su conducta antes de tomar una decisión. Se te presentará una oportunidad laboral que te permitirá ganar dinero extra. Número mágico, 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu pareja te envolverá en una situación incómoda, pero por la noche ambos conversarán y llegarán a una solución positiva sin llegar a mayores discusiones. Tus negocios necesitarán del apoyo de personas con mayor experiencia, búscalas. Número mágico, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy preferirás la tranquilidad de la noche para conversar con tu pareja acerca de las dudas que sembraron en ti personas negativas, creerás en sus palabras y disfrutarás de su compañía. Un dinero inesperado llegará a tus manos, adminístralo bien para que te dure. Número mágico, 7.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Los asuntos económicos te tienen tan saturado que olvidarás una fecha importante, tu pareja se deprimirá, pero lograrás sorprenderla con un detalle romántico. El ingreso de un nuevo compañero de trabajo te servirá de apoyo para terminar a tiempo trabajo pendiente. Número mágico, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día propicio para tomar la iniciativa y arriesgarlo todo, hoy decides declararle tu amor a esa persona que por mucho tiempo estuviste queriendo conquistar. En lo económico dejas de soñar y ves hecho realidad un proyecto personal. Número mágico, 15.

Noticia al Día/Información de Bolivia.Com