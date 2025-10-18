Sábado 18 de octubre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado, 18 de octubre de 2025 en el…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025
Foto. Archivo NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado, 18 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Querrá vivir la vida con mayor intensidad. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Hoy Cupido le hará una visita. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Su sentido del humor le encanta a su pareja. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Está en un momento excelente en sus estudios. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Buenas noticias económicas. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Intensidad en amores y desamores. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Buen humor y plena forma física.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Los celos le atormentan, hable con su pareja y aclare las cosas. Sus ahorros se verán multiplicados. Mal momento para cambiar de trabajo. Si hace deporte con frecuencia, controle sus defensas.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Su sistema nervioso se relaja.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Su piel necesita cuidados.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Buen momento para invertir. Logre la confianza de compañeros y superiores. Practique ejercicios de yoga.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Bien todos los asuntos profesionales. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per capita diario: Según estimaciones de gremio

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 17 de octubre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este jueves, 16 de octubre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 15 de octubre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 14 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 14 de octubre de 2025 en el…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025