Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado, 18 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR-19 ABR .: Querrá vivir la vida con mayor intensidad. En el aspecto económico vive una jornada boyante. Confianza en sí mismo y en su eficacia en el trabajo. El estrés perjudica su salud, aprenda técnicas de relajación.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Hoy Cupido le hará una visita. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Verá con mucha claridad la manera de abordar el trabajo. Al practicar tanto deporte, puede haber riesgo de lesiones.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Su sentido del humor le encanta a su pareja. Si quiere ahorrar, las marcas blancas son una buena opción. Está en un momento excelente en sus estudios. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: La búsqueda de un amor ideal hace que se pierda muchas cosas. Recibe cierta suma de dinero procedente de la familia. Deberá asumir mayores responsabilidades laborales. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Buenas noticias económicas. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. Dedique el tiempo libre a ejercitar el cuerpo.

VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Aléjese de las preocupaciones y haga deporte.

LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Intensidad en amores y desamores. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Buen humor y plena forma física.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Los celos le atormentan, hable con su pareja y aclare las cosas. Sus ahorros se verán multiplicados. Mal momento para cambiar de trabajo. Si hace deporte con frecuencia, controle sus defensas.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Debe ser más comprensivo y cariñoso con su pareja. Sus sueños se cumplen por un ingreso extra de dinero. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Su sistema nervioso se relaja.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Sobre su pareja, procure desechar la desconfianza. Debe prestar mayor interés a las inversiones. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Su piel necesita cuidados.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Buen momento para invertir. Logre la confianza de compañeros y superiores. Practique ejercicios de yoga.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Reserve algunos ahorrillos para darse algún capricho. Bien todos los asuntos profesionales. Irritación de garganta por exceso de bebidas frías.

Noticia al Día/Con información de El Correo