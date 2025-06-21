Viernes 26 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 21 de junio de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado 21 de junio de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 21 de junio de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado 21 de junio de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Los seres queridos le regalarán momentos de emotividad. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. La suerte le sonríe en los negocios. Hable con su médico de ese cansancio.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Hoy aparecerá alguien que le hará vibrar. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Su presunción molesta a sus compañeros, modérese. Jornada perfecta para empezar a hacer ejercicio.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Le van a hacer una declaración de amor. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Vaya al dentista si sigue con molestias en sus encías.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Día excepcional junto a su pareja. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. Nadie podrá frenar su buena racha en el trabajo. Su salud comienza a quebrarse, cuídese.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Las decepciones van en aumento en su relación, reaccione. Realice los cambios necesarios en el sector económico. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Su aparato circulatorio necesita más cuidados.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: En lo sentimental no se fíe de las apariencias. No deje que la ambición ciegue la realidad. La fortuna no le sonríe, tenga paciencia con ese ascenso. Preste más atención a su corazón, haga ejercicio.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Está expectante con esa persona nueva. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Confíe en el logro de sus metas laborales. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Los celos rondan su mente y no le dejan razonar. Momento excelente para invertir en arte. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Reflexione sobre lo que debe eliminar de su vida amorosa. No piense tanto en el dinero y disfrútelo. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Se encuentra bien y con un humor contagioso.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: En el amor, no sea tan impulsivo. Proteja sus intereses económicos. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. El estrés y la agresividad son malos para el estómago.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Puede llegar, de forma inesperada, el amor definitivo. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Algún dolorcito de cabeza le molestará durante el día.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Facilidad para acercarse al sexo opuesto. Buena suerte con sus inversiones. No vaya de un trabajo a otro con indecisión. Oportunidad para empezar actividades relajantes.

