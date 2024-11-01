Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 1 de noviembre

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 1 de noviembre en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Las preocupaciones te agobiarán y no te permitirán disfrutar de la llegada de un familiar, pero hoy tu relación sentimental deberá estar primero que todo. Decides retomar tus estudios e ingresarás al mundo de los negocios con gran éxito. Número mágico, 16.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Esa persona se dará cuenta de tus intenciones y se sentirá intimidada, hoy cambiarás de tácticas para conseguir su amor y lo lograrás. Tu labor será silenciosa, pero tus superiores sabrán recompensar tu esfuerzo. Número mágico, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy cedes ante las demostraciones afectivas de esa persona y dejas de ser tan egocéntrica, por la noche disfrutarás de su compañía y te divertirás mucho. En el trabajo tendrás un disgusto pasajero, con paciencia todo se solucionará. Número mágico, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Esa persona que conociste hace un tiempo se ha convertido en tu debilidad, hoy harás lo posible por satisfacer cada uno de sus deseos poniendo en evidencia tu interés sentimental. Decides ahorrar pero sin dejar de darte algunos gustos. Número mágico, 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Aceptas la invitación de alguien que estuvo por mucho tiempo interesado en ti, su compañía te hará sentir muy importante y en menos de lo que esperas se convertirá en un gran amor. Obtendrás ganancias extras con un negocio familiar y buscarás independizarte. Número mágico, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy te resultará fácil juzgar las acciones de los demás y no te darás cuenta de tus propias actitudes, tu pareja te hará ver tu error y conseguirá hacerte entrar en razón. Tus proyectos serán evaluados y aceptados, no te desanimes. Número mágico, 8.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Te preocupará algo que no tiene mucha relevancia y que se escapa de tu control, tu pareja te hará olvidar malos ratos y te envolverá con su ternura. Ante tus dificultades económicas actuarás con madurez y mucha tranquilidad. Número mágico, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Una situación inesperada te hará ver que pocas personas comparten tus ideas de lealtad y sinceridad respecto a la amistad, hoy apartarás tu relación amorosa de cosas negativas. Sigues avanzando en lo profesional y recibes una oferta laboral interesante. Número mágico, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tienes muchos años de relación con esa persona, pero hoy sentirás la necesidad de realizar cambios para acabar con la monotonía y el aburrimiento. Tienes mucha capacidad y harás prevalecer tus ideas en tu centro laboral. Número mágico, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las dudas no te permitían ver claramente tu panorama sentimental, hoy te analizas y descubres la verdadera intensidad de tus sentimientos. Tu economía sigue avanzando a paso firme. Número mágico, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy estarás al tanto de los deseos de tu pareja y pensarás en sorprenderla con una regalo muy romántico, por la noche su retribución sentimental te hará sentir feliz y enamorado. Tu habilidad financiera te hará elegir la mejor opción al momento de invertir. Número mágico, 18.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy te dará mucha satisfacción ayudar a las personas que te necesitan y tu pareja compartirá tu iniciativa y solidaridad, tendrás una cena romántica inolvidable. En tu trabajo logras recibir el aumento económico que esperabas, adminístralo bien. Número mágico, 20.

Noticia al Día / Bolivia