Viernes 12 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 12 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 12 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 12 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Nuevas afinidades con su pareja, se divertirán mucho. Tenga siempre muy presente el debe y el haber. Tendrá una jornada laboral difícil. Malestar articular sin importancia.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Mala suerte en lo económico. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Si lo desea, es buen momento para aumentar la familia. Debe prestar mayor interés a las inversiones. La creatividad es básica en su trabajo. Salga con sus amigos y verá cómo su salud mejora.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Debería salir con sus amigos, lo está necesitando. Debe velar más por sus intereses económicos. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Su estado de ánimo no es muy bueno.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: No se vuelva loco buscando un romance. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. La prudencia debe imponerse antes de un cambio laboral. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Antes de hacer un préstamo, mire a quién se lo hace. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. No abuse con del deporte.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Asunto amoroso muy satisfactorio. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Tenga las ideas muy claras si quiere cambiar de trabajo. La meditación está muy bien para mantenerse sereno.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Su familia ocupará su mente y su corazón. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Descansar es imprescindible.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Se vislumbran progresos en lo económico. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Cuidado con esos dolores de cabeza.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy es el día de gastar sus ahorros con su pareja. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Cálmese, los nervios son muy perjudiciales para su salud.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: El amor le acecha en cualquier momento y lugar. Amenazan gastos imprevistos. Esa postura negativa complicará su proyecto laboral. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Temple sus nervios y relájese.

