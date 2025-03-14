Miércoles 24 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 14 de marzo de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 14 de marzo de 2025 en…

Por María Briceño

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 14 de marzo de 2025
Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 14 de marzo de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES 20 MARZO 19 ABRIL: Pasarás por momentos difíciles en tu entorno sentimental. Evitarás ahogarte en un vaso de agua y enfrentarás con valentía tus problemas económicos. El número mágico del horóscopo de este signo 4.

TAURO 20 ABRIL 20 MAYO: Hoy esa persona que te atrae no podrá resistirse a tus encantos. Aprovecharás el tiempo libre en tu trabajo para avanzar actividades pendientes. Número mágico 16.

GEMINIS 21 MAYO 21 JUNIO: Sorprenderás a quienes te criticaron que también puedes disfrutar de la aventura. Una complicación de salud impedirá que te desenvuelvas satisfactoriamente en tu trabajo. Número mágico 1.

CANCER 22 JUNIO 21 JULIO: Quien amas deseará tenerte más cerca que antes, buscara la manera de volver contigo. A pesar de tu amplia experiencia laboral, hoy cometerás un error, trata de estar más atento. Número mágico 15.

LEO 22 JULIO 22 AGOSTO: Hoy el ser amado te sorprenderá con su sinceridad, te gustará. Te propondrán salir de viaje por motivos laborales, piénsalo será gratificante. Número mágico 11.

VIRGO 23 AGOSTO 22 SEPTIEMBRE: La inseguridad te hará desperdiciar momentos especiales al lado de la persona amada. Una noticia en el ámbito laboral cambiará tu estado de ánimo. Número mágico 8.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE 22 OCTUBRE: Quien amas te sorprenderá gratamente con un detalle que te encantara. Tus preocupaciones terminarán gracias a una oferta laboral muy tentadora. Número mágico 13.

ESCORPIO 23 OCTUBRE 22 NOVIEMBRE: Notarás que es malo pensar solo en ti, el ser amado se incomodará con tu actitud. Tus decisiones afectarán a tus compañeros, sé más condescendiente. Número mágico 7.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE 22 DICIEMBRE: Quien te gusta te hablará y te hará entender que estás yendo rápido en tu vida sentimental. Por el momento no llegará el préstamo que vienes buscando. El número mágico del horóscopo de este signo 9.

CAPRICORNIO 23 DICIEMBRE 21 ENERO: Gracias a tu humildad podrás acercarte a esa persona que te atrae. Tu capacidad de liderazgo te llevará a ocupar un cargo de prestigio. Número mágico 21.

ACUARIO 22 ENERO 17 FEBRERO: Un entrometido deseará saber más de lo debido acerca de tu vida afectiva y le pondrás un alto. Inversiones favorables a la vista, busca una buena asesoría. Número mágico 2.

PISCIS 18 FEBRERO 19 MARZO: Todo hará realidad, hoy esa persona que te agrada mostrará interés por ti. Tendrás apuros económicos de último momento, ten cuidado con tus gastos. El número mágico del horóscopo de este signo 20.

Noticia al Día/Bolivia.Com

