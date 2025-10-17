Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 17 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 17 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR-19 ABR .: Recibir amor está muy bien, pero también hay que darlo. Aunque nade en la abundancia, no se confíe. Compre solamente lo necesario. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Elija bien con quién compartir sus ratos de ocio. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. Mala jornada laboral; no se irrite y concéntrese más. La salud de los suyos es importante pero no descuide la propia.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Es hora de abandonar su trabajo por otro mejor. No cargue pesos excesivos.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Los astros favorecen los vínculos afectivos. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Sea participativo en el ambiente laboral. En esta jornada se sentirá especialmente feliz y optimista.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: Esos celos absurdos pueden llevarle a la ruptura. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. Éxito en los estudios o en el trabajo. Estupenda forma física.

VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Está que arrasa, será el alma de las fiestas. Administre bien el dinero. Buen día para hacer intercambios comerciales. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: La vida en pareja se presenta tranquila y sosegada. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En lo que al trabajo se refiere, las aguas estarán revueltas. No magnifique sus problemas de salud y resuélvalos.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Exija factura de todo lo que compre, pueden engañarle. Oportunidad especial en el trabajo, no vacile. El torrente de energía que lleva dentro, canalícelo.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No sea tan precavido y entréguese un poco más. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Buen día para las cuestiones profesionales. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Olvide ese antiguo amor y siga su camino. Posponga las decisiones económicas para otro día. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Cálmese y no pague con los que tiene cerca su mal humor.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Demuestre su cariño a la persona amada. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Tendrá dificultad en conciliar el sueño por sus problemas.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Apasionante cambio en su vida amorosa. Mal día en asuntos económicos; los gastos atacan de nuevo. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. La mente se refresca con un paseo en solitario.

