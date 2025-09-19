Viernes 19 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 19, de septiembre de 2025 en el Horóscopo…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025
Foto: Esto te trae el Horóscopo para este 28-Jun
Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 19, de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver situaciones difíciles y todo funcionará mejor.
Amor: disfrutará momentos plenos que disipan dudas y confusión; encanto sin límites.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: el proyecto en el que trabaja cobrará relevancia. Su idea será valorada.
Amor: un altibajo emocional podría alterar la calma y provocar conflictos.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: controlar los pequeños gastos será la clave de su éxito.
Amor: en un nuevo entorno, su encanto brillará y atraerá a alguien especial.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: concretará un proyecto inesperado que resultará muy destacado.
Amor: la calidez mutua crece y fortalece la pareja, que avanza hacia la madurez.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: resolver los conflictos con rapidez le permitirá alcanzar las metas.
Amor: los sentimientos expresados ayudarán a superar barreras en la relación.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: será importante verificar cierta información para evitar riesgos.
Amor: momento propicio para las parejas; reconciliación o un nuevo comienzo.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: surgirán problemas que exigirán de su creatividad para resolverlos.
Amor: nacerá una atracción inesperada en el trabajo; las barreras caerán y habrá romance.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: acelerar los tiempos no será garantía de mejoras en el trabajo.
Amor: con sinceridad, un error del pasado dejará de ser un problema.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: la gente maliciosa dejará de ser un obstáculo y todo comenzará a fluir.
Amor: será el momento propicio para realizar cambios necesarios en la pareja.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: un escenario cambiante le permitirá considerar nuevos caminos.
Amor: alguien de su entorno se sentirá atraído por su encanto; posible romance.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: la inercia del entorno no favorecerá su proyecto, pero se enfocará en sus metas.
Amor: aceptar lo flexible y dejar lo rígido será vital para que la relación perdure.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: surgirá una iniciativa que podría abrir el camino hacia su independencia.
Amor: propicio para la reconciliación o iniciar un nuevo comienzo con calidez.

Si usted cumple años hoy es una persona muy sensible, con tendencia a brillar con luz propia en las reuniones.

Entretenimiento

Carolina Herrera rindió homenaje al Madrid castizo con diseños para una mujer global

Es la primera vez que la firma muestra una colección principal fuera de Nueva York y la tercera presentación internacional, tras Río de Janeiro y México, en sus 44 años de historia
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles, 17 de septiembre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes, 16 de septiembre de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 15 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 15 de septiembre de 2025 en…

