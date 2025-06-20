Jueves 25 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 20 de junio de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 20 de junio de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 20 de junio de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 20 de junio de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Tú, que eres tan apasionado e intenso, darás lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas y lucharás sin tregua por lo que quieres. Este fin de semana, sabrás hacerte querer gracias a tu encanto y tu enorme carisma.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Con el planeta Venus en tu signo, tus pasiones están al rojo vivo. Es un momento fantástico para despojarte de todas las ataduras emocionales y vivir nuevas y excitantes experiencias. Es el momento de enamorarte, de dar rienda suelta a tus deseos más inconfesables…
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Sientes que una energía vibrante, sobrenatural puede traerte lo que un día se te negó. Además, puedes recibir una importante información para tus intereses, que, gracias a tu mente despierta, la procesarás magistralmente y sacarás el máximo partido de ella.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Felicidades. El día 21, tiene lugar el solsticio de verano y el Sol ingresa en tu signo, despertando tu sensibilidad e intuición. El ingreso del Sol en tu signo trae consigo una sensación de renovación y de posibilidades infinitas de brillar.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Se está gestando algo muy positivo para ti. Casi sin darte cuenta irán sucediéndose los acontecimientos… Ignora a la gente que se mueve sólo por envidia. Recibes al verano con ilusiones renovadas.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: El planeta Marte en tu signo te da alas para que puedas derribar esas barreras que parecían infranqueables. La presencia del guerrero planeta rojo en tu signo da tal impulso a tu vida que no va a haber quien te pare.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Estás lleno de energía y olvidarás los momentos tristes que has podido vivir en el pasado. Vas a apartar las dudas de tu mente y te mostrarás muy receptivo en los asuntos del corazón. Tienes a tu alcance algo que te ilusiona mucho…
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Puedes atravesar un momento de cambios que debes asumir sin dejarte vencer por el miedo o la confusión. Y para ello vas a contar con Mercurio, bien aspectado, que aclara tus ideas y tu mente. Disfruta del fin de semana.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Este fin de semana, tus deseos de libertad y aventura pueden chocar con algunas obligaciones que el momento presente te está marcando, y no tendrás más remedio que cumplirlas.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Gracias a los maravillosos aspectos que te hace Marte, recibes al verano muy motivado y con ganas de deshacerte de todo aquello que no te está aportando nada positivo. Este fin de semana puedes reencontrarte con alguien muy importante para ti.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Quizá todas las expectativas que te habías marcado no se estén cumpliendo, pero algo dentro de ti te dice que lo que tenga que llegar a tu vida llegará en el momento oportuno. Suerte en juegos de azar.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Con los planetas Mercurio y Júpiter bien aspectados, tu creatividad se dispara y comienzas a vislumbrar que tus proyectos se van a materializar mucho antes de lo que imaginabas.

Noticia al Día/Con información de ElMundo.es

Temas:

