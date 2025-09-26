Viernes 26 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 26 de septiembre de 2025 en el…

Por Andrea Guerrero

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025
Foto: Lo que traen los astros para este sábado 12-Jul
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 26 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo de tu entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

TAURO: Estás muy triste, el día de hoy estás complicado por una oposición con la Luna, que te entrega energías negativas, que se reflejan en tu estado anímico. Tus emociones están muy alteradas y genera un desequilibrio general que puede abrir la puerta a las enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y evitar un estado depresivo sin sentido. El Universo, tiene mucho que ofrecerte y es el momento de valorar, lo bella que es la vida.

GÉMINIS: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

CÁNCER: Júpiter transita por tu signo, irradiando protección divina y abriendo los caminos hacia la prosperidad y la abundancia. Este es un tiempo sagrado: no dejes que su energía se disipe. Camina con firmeza, sin perder el rumbo ni apagar el ritmo de tu evolución. Al conectar con esta frecuencia, el flujo energético se armoniza, facilitando tus logros y acercándote con mayor facilidad a tus metas. La clave está en el agradecimiento.

LEO: Se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación, no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente, te encuentras muy afectado, al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

VIRGO: El amor toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus, está transitando por tu signo astrológico. Hay que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya has pasado por diferentes procesos y se supone que a estas alturas de tu vida debes lograr una relación amorosa estable y segura.

LIBRA: Es el momento ideal para apoyarte en el diálogo, la empatía y un trato respetuoso. Estás recibiendo la valiosa ayuda de Mercurio, que te favorece con un trígono activo. Esta energía es sumamente positiva para resolver conflictos y avanzar con mayor facilidad hacia tus metas. Recuerda que la comunicación es una herramienta poderosa, cuando se usa con conciencia y claridad. Mantenla siempre de tu lado.

ESCORPIO: La Luna, se encuentra pasando por tu signo astrológico. Quizás te encuentres muy triste y melancólico por todo lo que ha sucedido en el pasado. Es importante cambiar de estado de ánimo y polarizar esas emociones. Deja atrás toda situación negativa y mira de frente el futuro que se avecina. Abraza las energías positivas que están por llegar a tu vida y bendice con agradecimiento tu nuevo camino, lleno de paz interior.

SAGITARIO: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo, te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta, para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos, están para solucionarlo y no para ignorarlos. No dejes que se acumulen por años, hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor resolverlos y cerrar ciclos.

CAPRICORNIO: El planeta Marte, se conjuga en una sola energía positiva a través de un sextil. Estás muy contento y feliz por los resultados obtenidos. Gracias a tus acciones precisas, los resultados son extraordinarios. Te felicitamos por los logros obtenidos. Debes seguir adelante y no descuidarte. Es importante, mantener el enfoque en el logro. Estas viviendo muy buenos momentos, llenos de gloria y felicidad.

ACUARIO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico, se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedarte mucho tiempo en la gloria. En la vida, se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

PISCIS: Tienes activa una oposición negativa con Venus. Hay que trabajar mejor en tus emociones y definir lo que sientes por ese ser especial que está a tu alrededor. Hay que reflexionar y pensar si esa es la persona adecuada para hacer una vida juntos o simplemente es una pareja más que pasara por tu vida sin importancia. Estas en una situación, que te paraliza y te quita tiempo valioso, distrayéndote y apartándote de tu camino.

Noticia al Día / Variedades

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Falleció el comunicador social Adrián Toledo

Falleció el comunicador social Adrián Toledo

Noticias Relacionadas

Internacionales

León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

Se trata del primer nombramiento de importancia en la Curia Romana anunciado por el pontífice estadounidense y peruano desde que fuera elegido en el cónclave, el pasado 8 de mayo
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 24 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 24 de septiembre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 23 de septiembre de 2025 en el…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 22 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025