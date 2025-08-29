Viernes 29 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 29 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 29 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Hoy estará atractivo e irresistible. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Conveniente en su estado una dieta depurativa.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: El diálogo y la comprensión son fundamentales en las relaciones. Revise los pagos mensuales. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Sigue con tensiones, intente relajarse.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Llegan nuevas y desconocidas experiencias. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Sería conveniente para su salud un período de descanso.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: La incertidumbre reinará en el plano sentimental. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Por su salud, no acumule cansancio.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: No deje que el aburrimiento se instale en sus relaciones. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Algo está frenando su evolución profesional. Cuidado con los medicamentos caducados.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Procure no acumular tensiones.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: No confunda una buena amistad con algo diferente. No haga locuras con su dinero, trate de ahorrar algo. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Su salud empezará a mejorar.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Las tensiones con su pareja irán en aumento. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Forzando tanto la máquina el organismo le pasará factura.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Limite su protagonismo y deje actuar a su pareja. Su economía marcha mucho mejor. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. Buena forma física, pero un poco de ejercicio no le irá mal.


Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Presidente Maduro pide al secretario general de la ONU instar a EEUU a que cese sus

Presidente Maduro pide al secretario general de la ONU instar a EEUU a que cese sus "acciones hostiles" contra Venezuela

Titulares de la prensa nacional para este viernes 29 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 29 de agosto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Billy Joel Anunció el estreno de su Documental Biográfico And So It Goes

Billy Joel Anunció el estreno de su Documental Biográfico And So It Goes

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Noticias Relacionadas

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este viernes 29 de agosto

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este viernes 29 de agosto de…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 27 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 26 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 25 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 25 de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025