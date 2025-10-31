Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 31 de octubre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR-19 ABR .: Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Hoy puede comprar o vender con éxito. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

.: Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Hoy puede comprar o vender con éxito. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Tome las medidas necesarias para acabar con esos nervios. TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Sobre el amor, tome usted la iniciativa por una vez. Para evitar problemas, controle los gastos. El trabajo resultará más llevadero. Queme toxinas, le favorecerá.

Sobre el amor, tome usted la iniciativa por una vez. Para evitar problemas, controle los gastos. El trabajo resultará más llevadero. Queme toxinas, le favorecerá. GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Recupera la complicidad amorosa que perdió hace tiempo. Le conviene no gastar más de lo necesario. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Recupera la complicidad amorosa que perdió hace tiempo. Le conviene no gastar más de lo necesario. Buen momento para pedir un aumento de sueldo. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones. CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Le apetecerá más la amistad que el amor loco. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Un poco de amabilidad mejoraría su situación laboral. Demasiados esfuerzos físicos.

Le apetecerá más la amistad que el amor loco. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Un poco de amabilidad mejoraría su situación laboral. Demasiados esfuerzos físicos. LEO: 22 JUL-22 AGO.: Se siente muy compenetrado con su pareja. No se lamente, sus finanzas mejoran. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. Su piel necesita mayores cuidados.

Se siente muy compenetrado con su pareja. No se lamente, sus finanzas mejoran. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. Su piel necesita mayores cuidados. VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Su capacidad amorosa está en la cima. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Su capacidad amorosa está en la cima. No debe agobiarse al afrontar una serie de gastos ineludibles. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida. LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. No compre más de lo que puede consumir. No se angustie por ese nuevo trabajo, todo saldrá bien. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Egoísmo hacia su pareja, procure enmendarse. No compre más de lo que puede consumir. No se angustie por ese nuevo trabajo, todo saldrá bien. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo. ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Compenetración absoluta con su pareja. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Objetivo principal: llevar una vida sana.

Compenetración absoluta con su pareja. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Objetivo principal: llevar una vida sana. SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Pase más tiempo con su pareja, ambos necesitan hablar. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. En el ámbito laboral, obtendrá resultados muy positivos. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Pase más tiempo con su pareja, ambos necesitan hablar. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. En el ámbito laboral, obtendrá resultados muy positivos. Debería hacer más deporte, pero suavemente. CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Comprender los sentimientos de otro no es nada fácil. Olvídese de la buena vida, no gaste tanto. Profesionalmente va a tener un día delicado. Si se deja de falsas depresiones su salud mejorará.

Comprender los sentimientos de otro no es nada fácil. Olvídese de la buena vida, no gaste tanto. Profesionalmente va a tener un día delicado. Si se deja de falsas depresiones su salud mejorará. ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: No abandone, en ningún momento, su aspecto físico. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Demuestre lo que vale a sus superiores. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

No abandone, en ningún momento, su aspecto físico. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Demuestre lo que vale a sus superiores. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente. PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: No es buen día para hacer locuras amorosas. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Consolide su posición en el trabajo. La zona más débil de su organismo será la cabeza.

Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 30 de octubre de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo