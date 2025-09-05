Viernes 05 de septiembre de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025. Foto: NAD
Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Sea optimista, hoy puede encontrar a su amor. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: La persona amada está irascible, hable con ella. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Evite los enfrentamientos en el trabajo. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Mantenga una actitud positiva y de diálogo frente a su pareja. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Gozará de una salud excelente.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. No deje que la ambición ciegue la realidad. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Canalice su fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Problemas con sus articulaciones.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Su economía puede verse afectada por un importante gasto. En el trabajo empieza a triunfar. Mantenga una alimentación controlada.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Cuide más sus bronquios y pulmones.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Día de placer compartido con su pareja. Momento ideal para ir liquidando sus deudas. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Las cenas no deben ser copiosas.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Complicidad con un familiar, mejorarán las relaciones. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Agitada vida social con sus amigos. Buenas noticias económicas. Demuestre lo que vale a sus superiores. No retrase más su visita al dentista.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Los problemas de otros repercuten en su economía. En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Piense un poco en cómo promocionarse profesionalmente. Puede que esté incubando un virus.


Noticia al Día/Con información de El Correo

