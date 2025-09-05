Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 5 de septiembre de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes, 5 de septiembre de 2025 en el Horóscopo al Día.

ARIES: 20 MAR-19 ABR .: Sea optimista, hoy puede encontrar a su amor. Sin darse cuenta se va a meter en una inversión importante. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese.

TAURO: 20 ABR-20 MAY.: La persona amada está irascible, hable con ella. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Evite los enfrentamientos en el trabajo. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Mantenga una actitud positiva y de diálogo frente a su pareja. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Gozará de una salud excelente.

CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. No deje que la ambición ciegue la realidad. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Canalice su fuerza de voluntad para dejar un mal hábito.

LEO: 22 JUL-22 AGO.: Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Problemas con sus articulaciones.

VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Su economía puede verse afectada por un importante gasto. En el trabajo empieza a triunfar. Mantenga una alimentación controlada.

LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: La vida familiar le dará muchas satisfacciones. Recoge los frutos económicos de lo cosechado en el pasado. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Cuide más sus bronquios y pulmones.

ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Día de placer compartido con su pareja. Momento ideal para ir liquidando sus deudas. Su buen hacer le lleva a dar cursos en su trabajo. Las cenas no deben ser copiosas.

SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Complicidad con un familiar, mejorarán las relaciones. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías.

CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Agitada vida social con sus amigos. Buenas noticias económicas. Demuestre lo que vale a sus superiores. No retrase más su visita al dentista.

ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Medite sus decisiones acerca de esa persona que le interesa. Los problemas de otros repercuten en su economía. En el trabajo, debe actuar con muchísimo tacto. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Piense un poco en cómo promocionarse profesionalmente. Puede que esté incubando un virus.



