Viernes 08 de agosto de 2025
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 8 de agosto de 2025 en…

Por Candy Valbuena

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025
Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025. Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 8 de agosto de 2025 en el Horóscopo al Día.

  • ARIES: 20 MAR-19 ABR.: La armonía amorosa ahora está presente en su vida. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.
  • TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Unión total con sus familiares. No sea confiado, pueden estafarle. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.
  • GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Un comentario malicioso sobre su mejor amigo le afectará. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías. Su piel necesita mayores cuidados.
  • CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Su capacidad amorosa está en la cima. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Éxito laboral, disfrútelo. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.
  • LEO: 22 JUL-22 AGO.: Su maravilloso encanto le hará triunfar sentimentalmente. Buen momento para vender lo que quiera. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Cuidado con las articulaciones cuando practique deporte.
  • VIRGO: 23 AGO-22 SEPT.: Recibirá buenas noticias de un familiar. Tenga cuidado a la hora de invertir. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.
  • LIBRA: 23 SEPT-22 OCT.: Momento romántico muy especial. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Oblíguese a un reposo saludable.
  • ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Fase de discordias y querellas familiares. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.
  • SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Las novedades sentimentales no tienen futuro. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.
  • CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Preste la debida atención a su situación bancaria. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Tiene que vigilar su salud.
  • ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.
  • PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.


Lee también: Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Noticia al Día/Con información de El Correo

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 8 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 8 de agosto

"Los trabajos tradicionales ya no son opción": El 80 % de jóvenes en Venezuela buscan empleos remotos

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Noticias Relacionadas

Política

Yván Gil: "Patética" la recompensa que ofrece EEUU por el presidente Maduro

A través de una publicación en su canal de Telegram, Gil aseguró que Bondi ha montado “un circo mediático” con el objetivo de satisfacer a sectores de la oposición venezolana, en medio de lo que describió como un nuevo intento de desestabilización en el país
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 6° de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este miércoles 6 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 5° de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este martes 5 de agosto de 2025 en…
Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 1° de agosto de 2025

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 1° de agosto de 2025 en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025