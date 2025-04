La mayoría de jóvenes de la ‘Generación Z’ no quieren ser jefes: "Demasiado estrés y poca recompensa"

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la ‘Generación Z’, este ha sido un nuevo concepto para muchos y abarca a todas aquellas personas que nacieron entre 1990 y 2000, que tienen la peculiaridad de estar familiarizadas con el uso de la tecnología digital, internet y los medios sociales desde una edad muy temprana.

En los últimos días, la firma de contratación española ‘Robert Walters’ realizó un estudio que ha sorprendido a muchos, pues asegura que la ‘Generación Z’ está “dejando de lado conscientemente y evitando los estresantes puestos de gestión intermedia”.



La consultora de soluciones de talento asegura que “el 72% de la generación más joven de trabajadores dice que preferiría progresar en un puesto como trabajador, que convertirse en un gerente intermedio”.

La empresa española encuestó a 3 mil 600 personas, todas ellas pertenecientes a este grupo generacional que se encuentra empezando en el mercado laboral, esto con el fin de conocer las aspiraciones laborales de los jóvenes para que las empresas puedan ‘captar’ sus talentos y habilidades.

La encuesta, realizada por ‘Robert Walters’ revela que la mayoría de los jóvenes de hoy no están muy entusiasmados con la idea de gestionar a otros. Únicamente el 16 % de las personas encuestadas afirmó que evitará a toda costa los puestos de mando intermedio.

Asimismo, el 36 % de los encuestados dijeron que prevén asumir un puesto directivo en algún momento de sus carreras, pero admitieron que en realidad no quieren hacerlo, dicen los resultados de la encuesta.



La consultora de empleos española aseguró que la ‘Generación Z’ prefiere ‘ser su propio jefe’ y no es que no quieran alcanzar el éxito laboral y profesional, sino que no quieren asumir responsabilidades de gestionar y/o dirigir a otros.

Prefieren aportar a proyectos

Lucy Bisset, directora de Robert Walters, explicó en la publicación de los resultados de la encuesta que la ‘Generación Z’ prefiere aportar “todo su ser a los proyectos y dedicar tiempo a cultivar su propia marca y enfoque, en lugar de dedicar tiempo a gestionar a otros”.

Cuando para la investigación se preguntó a los jóvenes por qué rechazan los trabajos de gestión media, casi el 70 % respondió: “Demasiado estrés y poca recompensa. Los directivos intermedios se enfrentan a un aumento considerable de la carga de trabajo, a mayores expectativas de estar ‘siempre disponibles’ para quienes supervisan y a una presión constante para alcanzar sus propios objetivos”, explicó Bisset.

Noticia al Día/Con información de El Tiempo