Movistell anuncia bajón de precios en sus productos

Movistell ha lanzado esta semana un significativo bajón de precios en una amplia gama de teléfonos inteligentes, incluyendo marcas reconocidas como Infinix, Tecno, Samsung, Xiaomi y Honor. Esta decisión responde a la creciente demanda de dispositivos accesibles en el mercado y busca facilitar la adquisición de tecnología de calidad a un mayor número de consumidores

El bajón de precios no solo se limita a los dispositivos, sino que también incluye la opción de adquirir teléfonos a crédito a través de la aplicación Krece. Esta herramienta permite a los usuarios financiar sus compras en cómodas cuotas, lo que resulta especialmente atractivo para aquellos que desean un nuevo smartphone sin realizar un desembolso inmediato. Krece está disponible en las seis sedes de Moviltel, ofreciendo una forma accesible y conveniente de acceder a la tecnología.

Este movimiento de Movistell no solo tiene implicaciones para los consumidores, sino que también podría influir en la competencia en el sector de telecomunicaciones. Con esta estrategia, la empresa busca posicionarse como un líder en el mercado, ofreciendo opciones atractivas para los usuarios que buscan calidad y asequibilidad.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Día